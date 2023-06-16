Фильм о простом солдате. РИА Новости показало, как освобождали Артемовск

"Реквием по Бахмуту". Военкоры РИА Новости сняли фильм об освобождении Артемовска

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Военные корреспонденты РИА Новости сняли документальный фильм "Артемовск. Реквием по Бахмуту", рассказывающий, как российские войска освобождали город.

В основу 55-минутной ленты легли материалы, которые журналисты Александр Харченко и Сергей Шилов снимали в Артемовске на протяжении нескольких месяцев, вплоть до его полного освобождения. Это кадры, запечатлевшие боевую работу российских подразделений, интервью с бойцами и командирами.

"Двести двадцать четыре дня все ведущие мировые СМИ следили за судьбой города. Последние месяцы мы провели в Артемовске и старательно документировали освобождение города, который украинские власти обещали превратить в неприступную крепость. Поэтому бросали в жернова войны все новые свои подкрепления, не считаясь с потерями", — рассказал Александр Харченко.

По его словам, в фильме можно увидеть, через что пришлось пройти штурмовикам — ожесточенные городские бои, ранения и гибель товарищей, радость победы.

"Это фильм о простом русском солдате. В какую бы историческую эпоху ни воевал бы русский солдат, он всегда остается прежним. Где бы он ни оказался — в горах, в пустыне, в полях Украины — он всегда стойко переносит трудности, поразительно вынослив, милосерден и честен. Освобождение Артемовска вновь нам открыло этот образ, описанный русскими классиками", — добавил Сергей Шилов.

Артемовск (на Украине официально используется дореволюционное название — Бахмут) был одним из самых мощных рубежей обороны ВСУ в Донбассе. Ожесточенные бои за город и его окрестности продолжались с августа 2022 года по май 2023, более чем 220 дней. Операция получила неофициальное название "Бахмутская мясорубка" — из-за огромных потерь украинских войск, пытавшихся любой ценой удержать контроль над городом.

В ночь на 21 мая Минобороны сообщило о полном освобождении Артемовска штурмовиками группы "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск. Президент Владимир Путин поздравил с этим "Группу Вагнера" и Вооруженные силы.

Украинские войска продолжают обстреливать Артемовск и пытаются наступать, но российская армия пресекает все их атаки.