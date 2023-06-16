Войти
РИА Новости

Фильм о простом солдате. РИА Новости показало, как освобождали Артемовск

224
0
0

"Реквием по Бахмуту". Военкоры РИА Новости сняли фильм об освобождении Артемовска

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Военные корреспонденты РИА Новости сняли документальный фильм "Артемовск. Реквием по Бахмуту", рассказывающий, как российские войска освобождали город.

В основу 55-минутной ленты легли материалы, которые журналисты Александр Харченко и Сергей Шилов снимали в Артемовске на протяжении нескольких месяцев, вплоть до его полного освобождения. Это кадры, запечатлевшие боевую работу российских подразделений, интервью с бойцами и командирами.

"Двести двадцать четыре дня все ведущие мировые СМИ следили за судьбой города. Последние месяцы мы провели в Артемовске и старательно документировали освобождение города, который украинские власти обещали превратить в неприступную крепость. Поэтому бросали в жернова войны все новые свои подкрепления, не считаясь с потерями", — рассказал Александр Харченко.

По его словам, в фильме можно увидеть, через что пришлось пройти штурмовикам — ожесточенные городские бои, ранения и гибель товарищей, радость победы.

"Это фильм о простом русском солдате. В какую бы историческую эпоху ни воевал бы русский солдат, он всегда остается прежним. Где бы он ни оказался — в горах, в пустыне, в полях Украины — он всегда стойко переносит трудности, поразительно вынослив, милосерден и честен. Освобождение Артемовска вновь нам открыло этот образ, описанный русскими классиками", — добавил Сергей Шилов.

Артемовск (на Украине официально используется дореволюционное название — Бахмут) был одним из самых мощных рубежей обороны ВСУ в Донбассе. Ожесточенные бои за город и его окрестности продолжались с августа 2022 года по май 2023, более чем 220 дней. Операция получила неофициальное название "Бахмутская мясорубка" — из-за огромных потерь украинских войск, пытавшихся любой ценой удержать контроль над городом.

В ночь на 21 мая Минобороны сообщило о полном освобождении Артемовска штурмовиками группы "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск. Президент Владимир Путин поздравил с этим "Группу Вагнера" и Вооруженные силы.

Украинские войска продолжают обстреливать Артемовск и пытаются наступать, но российская армия пресекает все их атаки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ЧВК
Похожие новости
10.01.2023
Россия и Африка помогут друг другу в борьбе против Запада
26.12.2022
В КНДР назвали преступными поставки США оружия на Украину
07.12.2022
Запад открыл новый фронт украинского конфликта. Россия к этому уже готова
21.11.2022
Зимой уставшие от Украины союзники призовут к отстранению Зеленского
22.12.2021
Шойгу: В Восточной Европе размещены подразделения США численностью около 8 тысяч военных
31.03.2021
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?
21.12.2020
Незримое искусство во имя родины: СВР отмечает вековой юбилей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 03:21
  • 2
Израиль объявил о разработке системы ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет
  • 16.06 03:18
  • 51253
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.06 02:14
  • 2
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 15.06 21:15
  • 1
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 15.06 16:19
  • 0
«Миротворческая миссия» на Украине уже началась
  • 15.06 12:55
  • 2534
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.06 12:19
  • 0
Самая правдивая ложь, или как «беглые» змагары» стараются поссорить братские народы
  • 15.06 10:32
  • 1
«Чтобы ничего не прилетало». Какой может быть «санитарная зона» между Россией и Украиной
  • 15.06 03:29
  • 1
Путин считает, что ветеранов СВО надо "двигать" в руководство спецслужб
  • 15.06 00:25
  • 1
России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров
  • 15.06 00:20
  • 1
Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров
  • 14.06 15:51
  • 11
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 14.06 15:08
  • 0
Запад не откажется от реализации своих геостратегических целей
  • 14.06 12:21
  • 2
Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой
  • 14.06 09:17
  • 1
Лукашенко обещает без колебаний применить российское ТЯО в случае агрессии против Белоруссии