Западная пропаганда набросилась на Сергея Лаврова, сделавшего суровое предупреждение США в ответ на их намерение предоставить Украине истребители F-16, сообщает infoBrics. Глава внешнеполитического ведомства России предупредил НАТО о негативных последствиях такого шага.

Драголюб Боснич

Еще в конце мая правительство Соединенных Штатов "наконец уступило давлению" и решило дать зеленый свет поставке F-16 киевскому режиму. В результате европейские члены НАТО получили законное основание для отправки старых истребителей неонацистской хунте. Обеспокоенная администрация Байдена обдумывала этот шаг в течение нескольких месяцев, в то время как украинские пилоты проходили подготовку в нескольких странах НАТО, включая США. На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с резким предупреждением политическому Западу относительно поставок киевскому режиму истребителей F-16 американского производства, способных выступить в качестве носителей ядерного оружия.

"Мы можем ожидать чего угодно от лидеров Соединенных Штатов и других западных стран, которых Вашингтон поставил на колени. Они доказывают правдивость этого заявления сейчас, когда вслед за поставками современной дальнобойной артиллерии и танков они всерьез готовятся поставлять реактивные самолеты F-16. Некоторые говорят, что они предоставят две эскадрильи, другие говорят о восьми. Они готовятся продолжить эскалацию войны против нас", - заявил Лавров, а затем добавил: "Мы должны иметь в виду, что одна версия F-16 может нести ядерное оружие".

Министр иностранных дел России сделал эти комментарии всего через несколько дней после того, как войска НАТО приняли участие во вторжении на территорию России, сопровождавшемся усилением ударов беспилотников по целям вплоть до самой Москвы. Однако пропагандистская машина поспешила осудить предупреждения Лаврова как предполагаемую дезинформацию и беспочвенное разжигание страха. Business Insider утверждает, ссылаясь на Ханса Кристенсена (Hans Kristensen), директора проекта ядерной информации в Федерации американских ученых, что "комментарии Лаврова были неправдой, возможно, даже дезинформацией".

"Это неправда, потому что он говорит вещи, которые не соответствуют действительности, и использует их таким образом, чтобы вызвать общественное беспокойство или посеять страх по поводу намерений Запада", — сказал Кристенсен Business Insider, добавив, что "Лавров использует номинальные возможности самолета F-16, чтобы сказать: то, что может быть отправлено на Украину, также может быть преобразовано в ядерное оружие, но это не тот случай. Истребители F-16, которые получит Украина — если она их получит, — не из тех подразделений, которые выполняют ядерную миссию. Вообще невозможно, чтобы какое-либо ядерное государство на Западе предоставило ядерное оружие или потенциал для создания ядерного оружия Украине. Об этом совершенно не может быть и речи".

F-16 спроектирован таким образом, чтобы наносить ядерные удары, обычно с помощью термоядерных бомб B61. Подразделения, развернутые такими членами НАТО, как Бельгия и Нидерланды, используют истребители F-16, способные доставлять ядерное оружие, в частности, в рамках их соглашений о совместном использовании ядерного оружия с США. И именно эти страны (в дополнение к Дании и другим) все еще эксплуатируют истребители F-16 и вполне могут стать первыми, кто отправит их киевскому режиму. Крайне маловероятно, что такие страны-члены, как Польша и Румыния, пойдут на это, поскольку этот шаг подорвал бы их собственную безопасность. Это еще больше укрепляет идею о том, что реактивные самолеты, предназначенные для неонацистской хунты, будут способны доставлять ядерное оружие.

Одно это делает опасения Лаврова еще более обоснованными, а не дезинформацией и беспочвенным разжиганием страха. Россия неоднократно предупреждала, что киевский режим может попытаться приобрести ядерное оружие или, по крайней мере, так называемую грязную бомбу. Такие планы были публично озвучены высшими должностными лицами неонацистской хунты, включая ее лидера Владимира Зеленского. Это еще одно доказательство того, что предупреждениями Москвы пренебрегать нельзя. Кроме того, российские разведывательные службы обнаружили важнейшие факты, указывающие на то, что США проводили эксперименты и внедряли ядерные технологии на бывших украинских атомных электростанциях, таких как Запорожская АЭС, возможно, даже пытались провести ядерную операцию под чужим флагом.

Хотя США на сегодняшний день являются крупнейшим эксплуатантом истребителей F-16, они до сих пор не объявили о планах по их поставке силам неонацистской хунты. Пропагандистская машина Вашингтона настаивает: все якобы потому, что "США неохотно идут на это, чтобы избежать эскалации в отношениях с Москвой". Однако это спорный вопрос, поскольку воинственная талассократия до сих пор делала все, что было в ее силах, чтобы настроить Россию против себя с помощью ряда шагов, которые подтолкнули мир опасно близко к термоядерному конфликту. Тем не менее, это, похоже, не останавливает США от реализации подобных планов, по крайней мере тайно. Координатор Совета национальной безопасности Джон Кирби (John Kirby) недавно признал это, заявив, что "США смотрят вперед в отношении будущих возможностей и потребностей".

По данным CNN, еще в марте США приняли двух украинских пилотов на военной базе в Тусоне, штат Аризона, где ВВС США оценивали их навыки, чтобы определить, сколько времени им потребуется, чтобы научиться управлять различными американскими военными самолетами, включая F-16. Тем не менее, хотя Вашингтон принимает непосредственное участие в этих усилиях, очевидно, они хотят сделать вид, что это не так. Это объясняет, почему США не хотят отправлять свои собственные самолеты, но ожидают, что это сделают их вассалы и государства-сателлиты.

И хотя возможности F-16 против российских истребителей, таких как Су-35С или МиГ-31БМ, в лучшем случае сомнительны (не говоря уже о Су-57), не исключено, что Вашингтон пытается предоставить киевскому режиму ядерный потенциал для сдерживания потенциального российского контрнаступления, которое может последовать, поскольку собственное наступление неонацистской хунты с треском проваливается.