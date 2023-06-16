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ИноСМИ

Американцам рассказали реальную историю конфликта между Россией и Западом

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Государственные флаги России и США
Государственные флаги России и США.
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Трефилов

Западная пропаганда не оставляет места для реальной истории конфликта между Россией и США, пишет TAC. Правда же состоит в том, сообщает автор, что в постсоветскую эпоху американские политики полностью испортили отношения с державой, не согласившейся на роль слуги Америки.

Джеймс Карден

Если нарратив, которому мы следовали, довел нас до такого, то какой прок от этого нарратива?

Мы живем в эпоху царствования нарратива. Что правда, что ложь, что факт, а что вымысел? Различия между ними теряют смысл благодаря власти и силе нарратива.

Задумайтесь вот о чем. Сколько людей по-прежнему уверено, что именно Россия проложила Дональду Трампу путь от рубрики сплетен в New York Post к президентству? Утверждения о сговоре между предвыборным штабом Трампа и российским государством — это конспирологическая теория, такая же дикая и невероятная, как "Пиццагейт" (Теория заговора, согласно которой сторонники Хиллари Клинтон связаны с тайной организацией педофилов. – Прим. ИноСМИ).Мюллер и Дарем в своих отчетах показали, насколько лживы эти утверждения. Но идея о том, что Хиллари Клинтон обязана своим поражением иностранной державе, а не себе самой и не своей бездарной кампании, остается догматом веры для миллионов наших сограждан благодаря силе нарратива.

Сегодня для внешней политики США нет более серьезного вызова, чем вооруженный конфликт на Украине.И здесь нарратив бесхитростен и незамысловат, как сама простота. Если бы не агрессор Владимир Путин, никаких военных действий не было бы. А Украину надо считать первым рубежом обороны Запада. Или, как выразился самый бесчестный и предвзятый сторонник "Рашагейта" Адам Шифф (Adam Schiff), США должны помогать Украине, чтобы "мы могли бороться с Россией там и чтобы нам не пришлось бороться с Россией здесь".

Такой нарратив не оставляет практически никакого места для реальной истории конфликта между Россией и Западом. Но чтобы выписать правильный рецепт, надо поставить правильный диагноз. А что касается конфликта на Украине, то нарратив всенепременно искажает характер нынешнего кризиса, как бы его ни использовала элита для нагнетания страстей в СМИ и для соответствующего натравливания толпы на очередного новомодного врага Америки.

Внести ясность в эту атмосферу тумана и лжи – задача неблагодарная, и это мягко сказано.

Но история все равно важна. А история России, в которой полно примеров иностранных вторжений, проходивших через ее непригодные для обороны огромные евразийские степи, пока еще не стала уделом писателей, кинорежиссеров и музейных работников, как это произошло в Америке XXI века. Нет, в России богатые традиции живой истории. Память о страданиях русских в годы Второй мировой войны по-прежнему жива, а воспоминания об унизительном постсоветском десятилетии 90-х годов, когда Россия пережила самый мощный экономический и демографический крах мирного времени, тем более свежи.

Память о длившейся 40 лет холодной войне и ее наследии живет и здравствует в умах нынешнего поколения российских руководителей, и это в первую очередь касается верховного правителя России, который беспомощно наблюдал за крушением советской империи со своего боевого поста в Дрездене.

Если хотите, постсоветское наследие имеет еще более непосредственное отношение к нынешнему кризису в отношениях Востока и Запада. Профессор политологии Дэвид Каллео (David P. Calleo), долгое время работавший в Школе передовых международных исследований при Университете Джонса Хопкинса, как-то раз язвительно заметил: "В начале холодной войны американские государственные руководители были намного более просвещенными, чем после ее окончания". Нужны доказательства? Они в том, как американские политики, включая действующего президента, испортили отношения с Россией в постсоветскую эпоху.

После холодной войны Запад рассчитывал и всячески продвигал идею о том, что Россия послушно согласится на роль раболепного слуги в американской империи, и разрешит превратить свою сферу влияния в Восточной Европе и Центральной Азии в перевалочный пункт и взлетно-посадочные полосы для натовских войск. Но здесь его ждало горькое разочарование. Предположения о том, что Россия согласится на американскую опеку в вопросах внутренней политики, были еще более безосновательными.

Чудовищное состояние дел на сегодняшний момент во многом объясняется провальным и даже катастрофическим внедрением в ельцинской России финансового капитализма по американскому образцу; серией цветных революций на российской периферии, которые осуществлялись при поддержке иностранных НКО и американского правительства; нескончаемыми американскими войнами после 11 сентября и не в последнюю очередь политикой расширения НАТО, которая проводилась под руководством Америки.

Долгие годы голоса справа, слева и из центра предупреждали отвечающий за национальную безопасность американский истэблишмент, что Америка должна изменить свою политику по отношению к России. Его предупреждали, что Россию невозможно победить в ближнем зарубежье. Его предупреждали, что Киев, безрассудно начавший "контртеррористическую" кампанию против своих собственных русскоязычных граждан, настраивает против себя Россию. Его предупреждали, что делать полубогов из коррумпированных украинских олигархов – это очевидная ошибка. Его предупреждали, что неправильно смешивать интересы этно-националистических крайне правых группировок в Киеве и Львове (и их союзников из Варшавы, Риги, Таллина и Вильнюса) с американскими национальными интересами. Его предупреждали, что многочисленные протесты президента Путина против расширения НАТО нужно воспринимать серьезно.

Но американская правящая элита решила проигнорировать эти предупреждения, и результаты говорят сами за себя.

Джеймс Карден работал советником по российско-американским отношениям в Госдепартаменте при администрации Обамы

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