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Известия.ru

Единственный в России военный лама прибыл в зону СВО для поддержки буддистов

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Для поддержки военнослужащих буддистов группировки войск «Восток» в зону СВО на южнодонецком направлении прибыл помощник командира мотострелкового соединения, дислоцированного в Республике Бурятия, буддийский священник Баир-лама, о чем 15 июня рассказали в Минобороны РФ.


Совместно с офицерами по военно-политической работе Баир-лама посещает военнослужащих на передовой, проводит религиозные обряды и молебны, общается с земляками из Бурятии и Забайкалья. Его работа помогает военнослужащим укрепить веру, найти ответы на сложные духовные вопросы и собраться при решении боевых задач.

«У меня отец буддист, а мама исповедует иркутский шаманизм, так что у меня две ветви, но всё равно господь-бог един, просто направления разные. Вот сейчас водой побрызгали, молитвы почитали про себя, кто как может — и морально уже по-другому всё. Уже уверен, если арта (артиллерия. — Ред.) будет работать, в мой танк не залетит. То есть уже настроен, уже холодный расчет. Баир-лама приехал, молитву прочитал — и уже легче стало, спасибо за это», — поделился военнослужащий с позывным Жаман.

Баир-лама приезжает в зону проведения СВО не в первый раз. Летом 2022 года он посещал воинские формирования и госпитали, где встречался с военнослужащими Восточного военного округа. В пункте постоянной дислокации Баир-лама по возможности оказывает помощь в решении семейных и служебных вопросов, рассказали в Минобороны.

Баир-лама (в миру Баир Михайлович Батомункуев) — единственный на сегодняшний день в Вооруженных Силах России буддийский священнослужитель.

7 мая Минобороны рассказывало о работе православных священников в зоне спецоперации. Они и их беседы с военнослужащими играют большую роль в поднятии морального духа личного состава Воздушно-десантных войск (ВДВ). Кроме того, они поддерживают молитвой, духовно наставляют, нередко совершают богослужения прямо в окопах, под обстрелами, указали в ведомстве.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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