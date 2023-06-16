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Известия.ru

Израиль объявил о разработке системы ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет

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Источник изображения: Фото: AP Photo/Joseph Nair

Израильская оборонная компания Rafael Advanced Defense Systems объявила о разработке системы противовоздушной обороны, предназначенной для перехвата гиперзвуковых ракет. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post 14 июня.

Комплекс Sky Sonic разрабатывается для перехвата ракет, обладающих большой маневренностью и точностью, говорится в публикации. Проект впервые представят на следующей неделе на Парижском авиасалоне. Сообщается, что система Sky Sonic разрабатывается таким образом, чтобы сделать ее адаптируемой к ряду ситуаций и сценариев.

Глава компании Юваль Штейниц утверждает, что в основе системы лежит уникальная технология, которая есть в распоряжении Rafael и не имеет аналогов в мире, передает Calcalist.

О том, что Россия ведет разработку оружия против гиперзвуковых ракет, стало известно в 2020 году. Такой комплекс рассматривается как один из вариантов защиты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Компании
Rafael
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
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2 комментария
№1
16.06.2023 01:36
Да объявить то можно ... сделать как ? Для начала нужно хотя бы добиться сопоставимой скорости  ракеты-перехватчика ,то есть хотя бы 2 км/сек. И не где-то там  высоко , а в атмосфере земли , ниже 20 км. Как вам такая задачка ,  обитатели Сиона? Только не забудьте , что и связь с этим объектом в облаке плазмы нужно поддерживать, иначе это выстрел в небо... Не торопитесь объявлять , чтобы не встать в один ряд с клоунами из-за океана ... они то уже лет 15 назад объявили ... и с тех пор смешат весь мир и сдуваются потихоньку... Успехов.
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№2
16.06.2023 03:21
Моссад дефенс системс не дремлет)
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