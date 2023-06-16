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РИА Новости

Минобороны показало боевую работу вертолетов Ми-28Н

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Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник"
Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Минобороны показало, как вертолеты Ми-28Н уничтожают украинскую бронетехнику

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н Воздушно-космических сил России по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских военных.

Показаны короткая предполетная подготовка и взлет. Также видно, как Ми-28Н выпускает несколько ракет. Кроме того, демонстрируются кадры поражения нескольких единиц бронетехники противника. В конце видео показано, как вертолеты возвращаются на аэродром.



"В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ", - отмечается в сообщении МО РФ.

Как подчеркнули в российском военном ведомстве, армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-28Н
Компании
Минoбороны РФ
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