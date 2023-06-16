В Госдуме назвали провальным украинское контрнаступление

Вице-спикер ГД Петр Толстой подчеркнул, что Россия за последнее время ликвидировала значительное количество танков производства западных стран

ПАРИЖ, 15 июня. /ТАСС/. Украинское контрнаступление провалилось, поставленные Североатлантическим альянсом Киеву вооружения никак не изменили ситуацию. Такое мнение выразил в среду в эфире телеканала BFM вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Мы видим, что украинское контрнаступление позорно провалилось, вооружения НАТО были бесполезны, - сказал он. - Киев настиг провал также и в вопросе коммуникации, поскольку большинство европейцев теперь понимают, какой ошибкой было поддерживать украинцев".

Толстой подчеркнул, что Россия за последнее время ликвидировала значительное количество танков производства западных стран. "Россия уже уничтожила 120 западных танков на поле боя во время этого провального украинского контрнаступления", - указал вице-спикер Госдумы.

Он также выразил мнение, что Украине не удастся присоединиться к Североатлантическому альянсу. "Несмотря на саммит НАТО в Вильнюсе и желание присоединить Украину, она никогда не станет членом организации, - сказал Толстой. - Именно расширение НАТО стало причиной той ситуации, которая повлекла за собой специальную военную операцию".

Как сообщали в Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике. Министр обороны России Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ, при этом потери украинской стороны составили более 3, 7 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин также подчеркнул, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении. Как следует из материалов агентства Bloomberg, на Западе признают значительные потери ВСУ. При этом газета Politico со ссылкой на представителей вашингтонской администрации писала, что дальнейшая помощь Киеву зависит от успеха контрнаступления.