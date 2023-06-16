США загнали себя в капкан. Россия и Китай намерены этим воспользоваться

Конфликт на Украине обнажил упадок американского ВПК. Раскрыв всем свою слабость, США подстегнули к действиям Китай, своего извечного конкурента, и Россию, пишет Yahoo News Japan, ссылаясь на слова французского историка Эммануэля Тодда. Москва и Пекин получили лучший шанс сокрушить гегемонию Запада.

Окончания украинского конфликта пока не видно. Историк Эммануэль Тодд (Emmanuel Todd) и журналист Акира Икэгами (Akira Ikegami) обсудили сложившуюся ситуацию с учетом интересов разных стран.

Прошло более года и трех месяцев с начала российской спецоперации на Украине. Выхода по-прежнему нет, а Владимир Зеленский говорит о начале контрнаступления.

США и Китай занимают первое и второе места в мире соответственно по военным расходам, опережая Россию. Почему же тогда Пекин делает шаг в сторону посредничества для урегулирования кризиса?

13 июня Эмануэль Тодд и Акира Икэгами выпустили книгу "Проблема не в России, скорее в США". Приводим краткое содержание диалога этих двух экспертов, которые считают, что конфликт не закончится никогда.

Акира Икэгами: 20 марта 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию и встретился с президентом Путиным. Как вы оцениваете его шаг?

Эммануэль Тодд: В ходе спецоперации Россия поняла, что Украина пользуется большой военной поддержкой НАТО.

<...> Этот конфликт превратился в войну на истощение — погибло много солдат. Кроме того, с точки зрения ресурсов особую важность приобрели военная продукция и артиллерия. Примечательно, что в этой области как Москва, так и Европа с США начинают осознавать слабость западного лагеря, особенно Америки.

И на фоне производственной уязвимости Соединенных Штатов становится ясно, что на их слабость повлияло участие Китая.

Америка может проиграть

В глобализированном мире на Китай приходится около 30% производства в секторе станкостроения. На Японию — около 15%, примерно столько же — на Германию. Доля Италии и США составляет 7% или 8%.

В общем, существует гипотетическая возможность, что США и страны НАТО проиграют.

Что касается позиции Китая, то с самого начала конфликта он всегда поддерживал Россию. Это потому, что Пекин знает: если Москва проиграет, то после нее Вашингтон нападет на Поднебесную.

Это всего лишь моя гипотеза, но тот факт, что Китай в последнее время постепенно меняет свое отношение к происходящему, говорит о том, что он осознал — США и НАТО могут проиграть в этом конфликте.

Другими словами, я думаю, что Пекин изначально рассматривал конфликт на Украине как борьбу, которая распространится и на Тайвань, после чего кризис разрешится при участии США и других стран. Но сейчас он, видимо, считает, что вооруженные действия не дойдут до Тайваня, а закончатся <...> на Украине.

Промышленная война

Еще один момент, который я хотел бы отметить: если конфликт действительно примет форму войны с точки зрения возможностей промышленного производства, — то есть, если США не смогут обеспечивать достаточное количество бомб и артиллерийских снарядов, — тогда, возможно, они начнут оказывать большее давление на своих союзников. Я думаю, в Европе это в основном коснется Германии, а в Азии — Южной Кореи и Японии, особенно последней.

Это связано с тем, что среди государств, выступающих на стороне Соединенных Штатов, промышленными регионами являются именно Япония и Германия. И потому США могут начать давить на эти страны.

— Китай, который постепенно меняет свою политику, 24 февраля этого года выступил с посредническим предложением о прекращении огня между Россией и Украиной. Как вы это оцениваете? Как вы считаете, какие цели преследует Пекин?

— Возможно, на глобальном уровне Китай хочет позиционировать себя как страну-посредника. Например, 10 марта 2023 года Саудовская Аравия и Иран, разорвавшие дипломатические отношения, согласились нормализовать их при посредничестве именно Поднебесной. Союзница Саудовской Аравии — Америка — оказалась в стороне.

Почему Пекин вступил в такую геополитическую игру? Как я уже говорил, на мой взгляд, потому, что он понял: Москва не проиграет.

Другими словами, Китай видит, что США постепенно ослабевают. В такой ситуации Поднебесная хочет быть как можно ближе к центру мировой политики, и я считаю, что это причина, по которой она делает такие шаги.

Цель — разрушить НАТО

Как один из глобальных игроков, Китай пытается заменить США при любой возможности. На мой взгляд, никакого реального мирного плана не существует.

Цель альянса между Москвой и Пекином — сокрушить НАТО, верно? И я думаю, их подстегивает то, что они знают: американская промышленность очень слаба.

С моей личной, немного пессимистичной точки зрения, Россия и Китай не заинтересованы в прекращении текущего конфликта сейчас. Есть смысл только продолжать его. В свою очередь, Соединенные Штаты попали в свой собственный капкан.

Что ждет нас в будущем? Что касается России и Китая, наступит время, когда численность их населения или количество ресурсов будет постепенно сокращаться.

Если вы посмотрите на пирамиду населения России, то увидите, что примерно через пять лет оно начнет уменьшаться. В ближайшие десять лет количество трудоспособных жителей КНР также сократится на 30%.

Поэтому именно сейчас для Москвы и Пекина наступило лучшее время — точнее, лучший шанс — разрушить американскую гегемонию.