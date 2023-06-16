ФМБА разработало новые антидоты к отравляющим веществам

Скворцова: ФМБА разработало для военных новые антидоты к отравляющим веществам

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства России разработали для военных несколько новых антидотов к отравляющим веществам, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

"Разработано несколько принципиально новых антидотов к отравляющим веществам, новые радиопротекторные препараты и некоторые симптоматические препараты",- сказала Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Она отметила, что препараты все в удобной форме, фактически это готовая новая укладка для военных, где есть все основное и от химических, и от радиационных угроз.

Кроме того, начинаются клинические исследования двух новых универсальных препаратов для антидотной терапии при токсическом отеке легких и токсическом судорожном синдроме, подчеркнула Скворцова.