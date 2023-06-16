Войти
РИА Новости

ФМБА разработало новые антидоты к отравляющим веществам

179
0
0
Стенд ФМБА России
Стенд ФМБА России.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Скворцова: ФМБА разработало для военных новые антидоты к отравляющим веществам

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства России разработали для военных несколько новых антидотов к отравляющим веществам, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

"Разработано несколько принципиально новых антидотов к отравляющим веществам, новые радиопротекторные препараты и некоторые симптоматические препараты",- сказала Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Она отметила, что препараты все в удобной форме, фактически это готовая новая укладка для военных, где есть все основное и от химических, и от радиационных угроз.

Кроме того, начинаются клинические исследования двух новых универсальных препаратов для антидотной терапии при токсическом отеке легких и токсическом судорожном синдроме, подчеркнула Скворцова.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ЯО
Похожие новости
08.05.2023
Запад рассчитывал ослабить Россию, но получил совсем не то, что хотел
30.12.2020
Малых войн с Россией не бывает
29.12.2020
Как будет развиваться в 2021 году российская ядерная триада
22.01.2019
Разминирование Сирии и Лаоса. Какие задачи выполняют инженерные войска России
21.01.2019
СМИ оценили возможные последствия удара российской "торпеды апокалипсиса"
15.10.2018
Британия перенапряжена подготовкой к войне с Россией
25.04.2016
Неравноправное партнерство
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 03:21
  • 2
Израиль объявил о разработке системы ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет
  • 16.06 03:18
  • 51253
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.06 02:14
  • 2
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 15.06 21:15
  • 1
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 15.06 16:19
  • 0
«Миротворческая миссия» на Украине уже началась
  • 15.06 12:55
  • 2534
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.06 12:19
  • 0
Самая правдивая ложь, или как «беглые» змагары» стараются поссорить братские народы
  • 15.06 10:32
  • 1
«Чтобы ничего не прилетало». Какой может быть «санитарная зона» между Россией и Украиной
  • 15.06 03:29
  • 1
Путин считает, что ветеранов СВО надо "двигать" в руководство спецслужб
  • 15.06 00:25
  • 1
России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров
  • 15.06 00:20
  • 1
Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров
  • 14.06 15:51
  • 11
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 14.06 15:08
  • 0
Запад не откажется от реализации своих геостратегических целей
  • 14.06 12:21
  • 2
Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой
  • 14.06 09:17
  • 1
Лукашенко обещает без колебаний применить российское ТЯО в случае агрессии против Белоруссии