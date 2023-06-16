Генсек НАТО: потери западной техники при наступлении неизбежны

Уничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает потери западной техники при наступлении ВСУ ожидаемыми и анонсировал доклад министра обороны Алексея Резникова на эту тему на заседаниях глав минобороны стран альянса.

"Когда ведется такое масштабное наступление на хорошо подготовленные статичные оборонительные линии, включающие минные поля, танковые заграждения... то потери неизбежны. Это относится и к современной западной технике", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Брюсселе.

Однако глава альянса назвал действия ВСУ "профессиональными" и заявил, что ожидает узнать детали происходящего на местах от министра обороны Украины Алексея Резникова в четверг на заседаниях глав минобороны стран НАТО и Контактной группы по Украине, назвав ситуацию на поле боя "непредсказуемой".

С 4 июня только на линии боевого соприкосновения потери ВСУ составили около 7,5 тыс человек убитыми и ранеными, не считая погибших в результате применения российского высокоточного оружия, сообщило в среду Минобороны России.