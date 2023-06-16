Зеленского "повесят" за поражение Украины. А ее победы никто не допустит

Зеленский в отчаянии: в случае поражения Украины на условиях России его "повесят", заявил японский аналитик Масару Сато в интервью President Online. Но никакого выгодного для себя сценария он и так не увидит, ведь Вашингтон не позволит Киеву приблизиться к победе.

Истинная цель предоставления Украине огромных сумм

США тратят колоссальные суммы денег на отправку вооружений Украине. Какова их цель? Писатель Масару Сато отмечает: "Соединенные Штаты поняли, что этот конфликт выгоден. Заставив Украину сражаться, они могут ослабить Россию".

Америке не нужна победа Украины

President: Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на "возвращении" стране всех территорий, включая Крымский полуостров, а американский лидер Джо Байден заявил, что поддерживает его. Даже если мирные переговоры состоятся, между сторонами есть значительные разногласия.

Масару Сато: Да, президент Зеленский в отчаянии, потому что, если он закончит военные действия признанием вхождения четырех областей в состав России, его повесят. Между тем следует понять, что США не рисуют такой сценарий победы, который хотела бы видеть Украина.

— Часть ответственности за вооруженные действия на Украине и огромный ущерб, который был нанесен международному порядку, лежит на сверхдержаве — Соединенных Штатах. Они заявляли о поддержке вступления Украины в НАТО, но ничего не делали для этого. Они знали, как трудно будет Киеву взять контроль над всеми территориями, но повторяли то, что им удобно говорить. В этом смысле Вашингтон, думаю, будет судить история.

Сдерживающие факторы для предотвращения третьей мировой войны

— Здесь нужно на мгновение поставить себя на место Москвы. Будет ли она молча наблюдать за тем, как у нее отбирают не только четыре новые области, но и Крым? Ответ: точно нет. Если Украина при поддержке Запада начнет наступление на полуостров, градус борьбы повысится.

С практической точки зрения немыслимо, чтобы ВСУ своими силами вторглись на Крымский полуостров. Для такого потребуется прямое вмешательство НАТО во главе с Америкой и ее войсками. Поскольку речь фактически идет о конфликте между США и Россией, вероятность того, что он перерастет в третью мировую войну, очень велика

— Если Россия потеряет преимущество в новой Крымской войне, президент Путин может положить ладонь на ядерную кнопку. Если учесть логику, которой он следует, атомная война из кошмара может стать реальностью.

— Такой расклад более чем возможен. Естественно, США это понимают. Они считают такие страны, как Россия, возмутителями спокойствия и хотят помешать им нарушить международный порядок, выстроенный Америкой. Наверное, это и есть истинное намерение Соединенных Штатов. Однако для этого нужно одно условие, а именно: нельзя допустить третьей мировой войны. Другими словами, зона боевых действий должна ограничиваться Украиной.

США поняли, что этот конфликт может быть полезен

— Это именно то, на что вы указали: США не рисуют сценарий победы, который нужен Украине. Вашингтон поддерживает Киев, но если он позволит тому взять верх, то это может привести к новой мировой войне, которая окажется фатальной для США. Поэтому Америка не допустит такого пути развития событий, которого хочет Зеленский. Это безжалостное, но рациональное мышление.

— Другими словами, сама эта структура не позволит Украине победить.

— С другой стороны, Вашингтон хочет избежать риска мировой войны, но продолжает поставлять Киеву оружие на огромные суммы. Как вы это объясняете?

— Изначально конфликт затрагивал только Россию и Украину. Теперь он приближается к стадии прямой конфронтации между коалицией Киева с Западом и Москвой. В ходе этого процесса, я думаю, США осознали, что кризисом можно воспользоваться. Они пришли к выводу: чем дольше он затягивается, тем сильнее истощается Россия.

— То есть США как сверхдержава осознали, что они могут значительно ослабить национальную мощь России, не вступая в прямую борьбу с Путиным, который не разделяет демократические ценности.

Стремление ослабить Россию, заставив Украину сражаться

— Более того, США посылают союзнику только вооружения — американские солдаты не проливают там кровь. В ходе этого конфликта гибнут лишь украинские и российские военные <...>. Иначе говоря, Вашингтон может ослабить "изгоя-Москву", принуждая Киев к сражению.

Французский историк Эммануэль Тодд в книге "Начало третьей мировой войны" отметил: "Я уверен, что Вашингтон испытывает тайное чувство удовлетворения от паралича европейской — особенно немецкой — экономики, вызванного санкциями против России.

Берлину не только приходится наращивать военные расходы для поддержки Киева, но и закупать СПГ у Вашингтона по высокой цене, чтобы заменить газ, который он больше не может получать из России. Я думаю, что мысль Тодда об ослаблении Германии в результате украинского кризиса очень актуальна.

Управление конфликтом из США

— Мы стали свидетелями окончания затянувшейся холодной войны — я в Вашингтоне, а вы в Москве. В то время США были охвачены эйфорией, что демократия восторжествует и мир окрасится в цвета идеала свободы. Но теперь путинская Россия вводит войска на территории соседних стран, а Германия, похоже, поддается ее притяжению. Идея заключается в том, что эту Россию можно ослабить без пролития американской крови, как во время войн в Ираке и Афганистане.

— Поэтому я называю этот кризис "конфликтом под контролем США". Поставляемое оружие передается из рук в руки, а страны НАТО держатся под контролем, что необходимо для остановки российской "агрессии против порядка". Но Украине не позволят пересечь красную линию, ведущую к третьей мировой войне. Повторяю, настоящая цель Вашингтона в этом конфликте — ослабить Москву. Киев — всего лишь инструмент для этого.

Автор: Рюити Тэсима (Ryuichi Teshima) — журналист и писатель. Будучи главой вашингтонского бюро телерадиокомпании NHK, стал свидетелем терактов в США 11 сентября. Был научным сотрудником в Центре международных исследований Гарвардского университета, после ушел в независимую журналистику. В 2005 году опубликовал шпионский роман "Ультрадоллар", ставший бестселлером. Автор многих книг.

Масару Сато — писатель, бывший главный аналитик Министерства иностранных дел Японии. Родился в Токио в 1960 году. В 1985 году окончил Высшую школу теологии университета Досися. Получил специальный культурный приз издания "Майнити" за книгу 2005 года "Ловушка государства: Распутин министерства иностранных дел". Автор многих книг.