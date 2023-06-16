Войти
ТАСС

Защищенный от РЭБ дрон "Патриот К40ТЛ" пройдет испытания в силовых ведомствах

219
0
0
Управление БПЛА
Управление БПЛА.
Источник изображения: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Беспилотник был представлен на стенде Башкирии в рамках ПМЭФ-2023

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат "Патриот К40ТЛ", способный противостоять средствам радиоэлектронной борьбы, на следующей неделе пройдет испытания в силовых ведомствах. Об этом сообщил ТАСС представитель компании-производителя программного обеспечения "Астраком" (торговая марка "Патриот") в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Беспилотник был представлен на стенде Башкирии в рамках ПМЭФ-2023. Он оснащен тепловизором, камерой и дальномером. Дрон может летать на высоте до двух километров. Дальность связи составляет 20 км.

"Опытные образцы, которые представлены на ПМЭФ, прошли испытания. На следующей неделе будут проводиться испытания в силовых ведомствах. Может быть, пойдут в заказ", - рассказал представитель разработчика ПО.

По его словам, прототипы беспилотников с иностранным программным обеспечением в настоящий момент находятся в зоне спецоперации. "Характеристики беспилотника полностью соответствуют потребностям людей, которые находятся за ленточкой, то есть тут решена проблема спуфинга, подмены координат, проблема с глушением дрона РЭБ системами. Мы провели более 10 испытаний с крупнейшими производителями российских систем радиоэлектронной борьбы, в настоящий момент дрон еще не был заглушен ни одной из систем", - пояснил представитель компании.

Изначально дрон был полностью иностранным. Затем было написано отечественное ПО как для пульта, так и для дрона, организовано производство в Башкирии. Как уточняет производитель программного обеспечения, при необходимости дрон может использовать все навигационные системы (ГЛОНАСС, GPS, Galileo, Beidou). Если же они заглушены, дрон может летать и без них. Для этого на беспилотник установлены четыре датчика LIDAR, которые строят собственную карту независимо от местности. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
GPS
БПЛА
ГЛОНАСС
Похожие новости
14.06.2023
Вернуть с небес на землю. Как работают современные мобильные комплексы борьбы с БПЛА
31.05.2021
Беспилотники оснастят высокоточной системой навигации
26.12.2017
Испытания новых украинских ракет попали на видео
20.03.2017
Израильский «Форпост» станет русским
15.04.2016
Дроны защитят ядерное оружие от дронов
22.03.2012
Модернизация навигационной аппаратуры зенитных ракетных комплексов С-300 ПМУ1/C-400 на основе изделия “ГАЛС-Д2М”
04.09.2008
Генштаб изучил ошибки пятидневной войны. Российскую армию обещают оснастить новым оружием
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 03:21
  • 2
Израиль объявил о разработке системы ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет
  • 16.06 03:18
  • 51253
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.06 02:14
  • 2
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 15.06 21:15
  • 1
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 15.06 16:19
  • 0
«Миротворческая миссия» на Украине уже началась
  • 15.06 12:55
  • 2534
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.06 12:19
  • 0
Самая правдивая ложь, или как «беглые» змагары» стараются поссорить братские народы
  • 15.06 10:32
  • 1
«Чтобы ничего не прилетало». Какой может быть «санитарная зона» между Россией и Украиной
  • 15.06 03:29
  • 1
Путин считает, что ветеранов СВО надо "двигать" в руководство спецслужб
  • 15.06 00:25
  • 1
России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров
  • 15.06 00:20
  • 1
Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров
  • 14.06 15:51
  • 11
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 14.06 15:08
  • 0
Запад не откажется от реализации своих геостратегических целей
  • 14.06 12:21
  • 2
Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой
  • 14.06 09:17
  • 1
Лукашенко обещает без колебаний применить российское ТЯО в случае агрессии против Белоруссии