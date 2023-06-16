Источник изображения: Фото: ТГ-канал "Танкодром"

Украинцам - страдающие большим количество недостатков финские Leopard 2R, себе же финские военные оставили полученные много лет назад Т- 55.

Как отмечает "Российская газета"(проект "РГ: русское оружие"), в социальных сетях появилась фотография двух таких танков, сделанная в мае текущего года где-то в северных районах Финляндии.

Известно, что большая часть "пятьдесят пятых" в этой стране давно снята с вооружения, но некоторое количество еще остается в эксплуатации. Это подтверждается зарубежными справочниками, отслеживающими состояние дел в армиях мира. Правда, точные данные по цифрам не приводятся.

Судя по имеющимся материалам, такие танки используются с колейными минными тралами, закупленными еще во времена существования Советского Союза.

Военное ведомство этой страны вначале приобрело Т-54А, в конце 50-х годов было получено полсотни машин. С середины 60-х начались поставки Т-55. Всего приобретено семьдесят экземпляров.

Прослужив почти четверть века, они прошли модернизацию, в ходе которой получили современные многоканальные прицелы, на орудия установили термозащитные кожухи. На башнях появились две восьмиствольные дымовые гранатометные установки, ходовые части прикрыли бортовыми экранами.

Финны также присматривались к Т-55М, имевшими дополнительное бронирование в виде контейнеров с многослойными преградами, но из таких танков был сформирован лишь один взвод.

Закупленные 56-тонные Leopard 2, бывшие в употреблении, также использовали вместе с тяжелым колейным тралом КМТ-5М (вес без ножевых секций - около 7000 кг), но местные инженеры решили сделать специализированную машину полегче. Одна лишившаяся башни со 120-мм орудием модификация "R" оказалась не особенно эффективной, особенно в зимних условиях, и, воспользовавшись случаем, все имевшиеся шесть единиц сплавили украинским неонацистам.