Встали в паузу: украинские атаки стали менее ожесточенными

После первых неудач ВФУ проводят перегруппировку, чтобы возобновить наступление, считают эксперты

Вооруженные силы РФ 14 июня продолжали отражать попытки наступления противника на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Атаки ВФУ в последние дни стали ослабевать. По данным Минобороны РФ, с 4 июня украинские формирования потеряли на передовой около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными без учета погибших после ударов высокоточным оружием и авиацией в глубоком тылу. Эксперты отмечают, что противник проводит перегруппировку перед тем, как возобновить наступление. Также 14 июня министр обороны Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства на новой РЛС космического обнаружения — она нужна для предупреждения о ракетных атаках на западном стратегическом направлении.

Бои на Времевском выступе

Вооруженные силы Украины 14 июня пытались наступать на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, продолжали нести потери в живой силе и технике, сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, с 4 июня ВФУ потеряли на линии боевого соприкосновения около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными без учета погибших военнослужащих в результате применения высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории.

— На Времевском выступе в районе населенного пункта Макаровка Донецкой Народной Республики самоотверженными и грамотными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ при поддержке четырех танков и 11 боевых бронированных машин, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военнослужащие ВС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости

В ходе боев уничтожены четыре танка и семь боевых бронированных машин противника.

Также в районе Пречистовки отражены атаки двух ротных тактических групп ВФУ. Противник потерял по пять танков и боевых бронированных машин. К тому же еще пять украинских танков было подбито в районе Равнополя в ДНР, Левадного Запорожской области и совхоза «Октябрь».

На запорожском направлении ударами штурмовой авиации сорвана атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВФУ в районе Жеребянки. В районе Новоандреевки уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 65-й механизированной бригады ВФУ.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское и Петровское. Также были уничтожены склады боеприпасов 45-й артиллерийской и 57-й мотопехотной бригад ВФУ.

За сутки в боях на донецком, южнодонецком и запорожском направлениях, по данным Минобороны РФ, противник потерял более 1 тыс. военнослужащих и 40 единиц техники, включая 20 танков.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, сейчас противник пытается завершить перегруппировку войск. Задача — на нескольких направлениях ввести в бой свежие подразделения. Ставка делается на усиление численности группировки.

Военнослужащие ВС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

По словам собеседников издания, усиления атак украинских боевиков можно ожидать уже в самое ближайшее время.

Интенсивность боевых действий поутихла впервые с начала июня, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Сейчас идут так называемые бои местного значения, позиционные обстрелы, — отметил он. — На некоторых участках ловят диверсионно-разведывательные группы. Попытки прорыва по линии боевого соприкосновения, такие как были раньше, не наблюдаются. Противник явно пытается сосредоточить всё, что у него остались, и ждет решения в Рамштайне, которое должно состояться 15 июня: одобрят ли там поставки самолетов, и кто окажется за штурвалами этих самолетов. Судя по всему, они пришли к выводу, что защита наступающих порядков средствами ПВО оказалась малоэффективной. А чтобы выполнять наступательные операции, нужна воздушная поддержка.

Потеря 160 танков и свыше 360 бронированных машин бесследно для ВФУ не прошла, но эта пауза закончится, и атаки возобновятся, отметил эксперт.

— При этом не видно никаких существенных успехов. Пара пустых деревень в серой зоне — это не результат, — резюмировал Леонков.

Космос под присмотром

Министр обороны Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства. Он побывал на специализированной радиолокационной станции, предназначенной для обнаружения малоразмерных космических объектов в Западном военном округе.

Новая РЛС обладает уникальными возможностями по автоматическому поиску, обнаружению и контролю малоразмерных космических объектов в околоземном космическом пространстве.

Командующий Космическими войсками – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко рассказал, что с вводом в строй новой станции количество сопровождаемых малоразмерных космических аппаратов увеличилось в четыре раза, а минимальный размер сопровождаемого космического объекта уменьшился до 10 см. Время обнаружения малоразмерных космических объектов после запуска сократилось в два раза.

Шойгу во время инспекционного визита на новый объект контроля космического пространства в Западном военном округе (ЗВО) Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Также Сергею Шойгу доложили, что с увеличением контролируемой области околоземного пространства к 2027 году сократится время обнаружения космических аппаратов после запуска или маневра — в четыре раза, и определения назначения иностранных космических аппаратов — в два раза.

Станция укрепит нашу воздушно-космической оборону, считает Алексей Леонков.

— Система повысит информативность по тем средствам воздушного либо космического нападения, которые могут представлять угрозу с западного направления, — отметил эксперт. — Это информация, которая понадобится системе предупреждения о ракетном нападении, а также ВКС, комплексам ПВО и ПРО. К целям с эффективной поверхностью рассеяния 10 кв. см относятся прежде всего ракетные системы нападения: крылатые ракеты, оперативно-тактические, баллистические.

Смертоносные «Гиацинты»

На запорожском направлении после начала украинского наступления идут ожесточенные артиллерийские дуэли. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на позициях, где работают мощные 152-миллиметровые орудия «Гиацинт».

— Мы играем в так называемый бадминтон: украинские артиллеристы наносят удары по нашему переднему краю, а мы их уничтожаем. Основная наша задача как раз в этом и заключается, — рассказал исполняющий обязанности командира артиллерийской батареи с позывным Ставрополь.

Мощные орудия работают круглосуточно, часто ведут беглый огонь — «Гиацинты» позволяют делать до шести выстрелов в минуту.

Военнослужащие ВС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Артиллерийские подразделения постоянно находятся в движении, чтобы избежать ответного огня противника. Из походного в боевое положения орудие переводится в боевое всего за четыре минуты.

Боец Ставрополь говорит, что украинские формирования на их участке линии боевого соприкосновения используют западное оружие. Обычно гаубицу М777 и американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

— В контрбатарейной борьбе у нас равенство. Но мы всё равно продолжаем их бить и будем дальше это делать, — подчеркнул Ставрополь.

Бойцы хвалят свое оружие и верят, что оно принесет победу. По их словам, у нашей техники преимуществ намного больше.

У «Гиацинта» гораздо мощнее снаряды, чем у западных аналогов. Во-вторых, конструкции наших орудий более простые, а значит, они надежнее. Это позволяет быстрее чинить технику и возвращать ее на поле боя.

Удары по наемникам

В ночь на 14 июня Вооруженные силы РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием по местам сосредоточения резервов ВФУ и иностранных наемников, складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, сообщили в Минобороны РФ.

— Все назначенные объекты поражены. Цель ударов достигнута, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

За сутки в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 1145 человек и 76 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

В Харьковской области и ДНР ликвидированы четыре украинские диверсионные группы. В районе Запорожья уничтожена РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей «П-18».

Российская противовоздушная оборона за сутки сбила две крылатые ракеты Storm Shadow, четыре снаряда систем залпового огня HIMARS и 20 БПЛА.

Андрей Федоров

Богдан Степовой

Роман Крецул