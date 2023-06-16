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Известия.ru

Ростех передал первый российский SSJ-NEW на летно-испытательную станцию

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Ростех: первый SSJ-NEW передан на летно-испытательную станцию

Первый опытный образец SSJ-NEW, собранный в производственном центре корпорации «Иркут» в Комсомольске-на-Амуре, передан на летно-испытательную станцию, сообщили «Известиям» в пресс-службе госкорпорации «Ростех» 14 июня.

«Специалисты предприятия приступили к комплексу наземных испытаний новых систем лайнера, на текущий момент состоялась первая заправка самолета топливом», — отметили там.

После первого полета воздушное судно будет представлено Росавиации для проведения сертификационных испытаний. По их итогам импортозамещенные системы будут одобрены к использованию на борту самолета, что, в свою очередь, позволит начать серийное производство и коммерческую эксплуатацию SSJ-NEW, добавили в пресс-службе.

«В течение нескольких недель мы проверим на земле функционирование всех новых систем лайнера, чтобы гарантировать их корректную работу в воздухе», — уточнил заместитель гендиректора ПАО «ОАК» по гражданской авиации, гендиректор корпорации «Иркут» Андрей Богинский.

Ранее, 13 июня, вице-премьер, глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что первый полет российского самолета Sukhoi Superjet NEW состоится в ближайшее время, до конца года он получит сертификат типа, предназначенный для определения эталона типовой конструкции воздушного судна.

В тот же день авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с «Известиями» назвал создание SSJ-NEW в России знаменательным событием для гражданской авиации страны. Он уточнил, что характеристики у новой модели будут лучше, чем у предыдущей версии.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
Ростех
Персоны
Мантуров Денис
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