Глава Военного штаба ЕС назвал невозможным введение войск НАТО на Украину

По словам Эрве Блежана, этого нет и не будет в планах альянса

ПАРИЖ, 14 июня. /ТАСС/. Введение войск НАТО на территорию Украины невозможно, этого нет и не будет в планах альянса. Об этом в среду в эфире телеканала LCI заявил начальник Военного штаба ЕС Эрве Блежан, командующий тренировочной миссией Евросоюза для украинских военных.

"Об этом не может быть и речи. Направлять сухопутные войска на Украину - значит становиться стороной конфликта и быть в состоянии войны с Россией. Никто этого не хочет, ни НАТО, ни Европейский союз, - отметил он, комментируя слова бывшего генерального секретаря НАТО (2009-2014) Андерса Фога Расмуссена, считающего такой вариант возможным. - Мы не являемся стороной конфликта и не будем ей становиться".

Говоря об уничтожении западного оружия на Украине, Блежан отметил, что к этому нужно готовиться. "Потери будут, они есть и сейчас с обеих сторон, речь идет в том числе о поставляемой Западом современной технике. Мы не для того направляем им [Киеву] танки Leopard, чтобы они ставили их на витрину", - сказал он.

По его мнению, украинское контрнаступление "вне зависимости от его результата не приведет к окончанию конфликта". "Им не удастся в ходе этого контрнаступления вернуть все территории. Безусловно, будет какой-то итог, после которого может появиться намерение провести другие контрнаступления: второе, третье", - сказал Блежан.

7 июня газета The Guardian процитировала Расмуссена, который заявил, что ряд стран НАТО может ввести войска на Украину "в индивидуальном порядке". По его мнению, если Киев ничего не получит на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, то свои силы на Украине могут разместить Польша и страны Прибалтики.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, осуществляя поставки оружия и подготовку военных кадров. По словам министра, "западные инструкторы сотнями работают непосредственно на земле, показывают украинцам, как стреляет поставляемое оружие".