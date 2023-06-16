Германия провозгласила Россию "величайшей угрозой миру"

Германия утвердила первую в истории страны стратегию национальной безопасности, в которой назвала Россию "величайшей угрозой миру", пишет FT. Правительство ФРГ выразило стремление сделать Бундесвер "краеугольным камнем традиционной европейской обороны".

Помимо России еще одним соперником назван Китай. При этом Берлин планирует сделать Бундесвер "краеугольным камнем" европейской обороны.

Германия обнародовала свою первую в истории стратегию национальной безопасности. Это стало важной вехой в продолжающемся пересмотре оборонной и внешней политики после начала боевых действий на Украине. Кроме того, эти меры предпринимаются на фоне целого ряда новых угроз от кибератак до перемены климата.

Документ обязывает Германию нарастить расходы на оборону до 2% от своего ВВП, но лишь в среднем за несколько лет. При этом Бундесвер — вооруженные силы Германии — в нем называются "краеугольным камнем традиционной европейской обороны".

Россия в документе объявлена "величайшую угрозой миру и безопасности в евроатлантическом регионе". При этом в нем подчеркиваются и коренные перемены в ландшафте безопасности для крупнейшей экономики Европы с тех пор, как президент Владимир Путин ввел на Украину войска в прошлом году.

Китай, крупнейший торговый партнер Германии, подается как все более активный конкурент и соперник Берлина, а в последние годы еще и угроза международной безопасности. При этом в стратегии отмечается, что без участия Пекина не удастся решить "многие глобальные вызовы и кризисы".

Публикация стратегии неоднократно откладывалась из-за разногласий в коалиции канцлера Олафа Шольца по ключевым вопросам. Союзники социал-демократов либеральная Свободная демократическая партия и "Зеленые" поначалу выступали за создание Совета национальной безопасности по образцу действующих в США, Франции и Великобритании, но в итоге эту идею забраковали.

Почти год и четыре месяца назад Шольц объявил Бундестагу, что ввод российских войск на Украину ознаменовал собой переломный момент в послевоенной истории Германии и потребовал переориентации политики обороны и безопасности. Канцлер пообещал, что Берлин поборется с энергетической зависимостью от России и значительно увеличит расходы на вооруженные силы, создав для Бундесвера инвестиционный фонд в размере 100 миллиардов евро.

В среду Шольц заявил журналистам, что стержневая идея стратегии — это "интегрированная безопасность". По его словам, ее следует понимать как "объединение всех средств и инструментов для укрепления безопасности Германии от внешних угроз".

"Речь идет не только об обороне и Бундесвере, но и обо всем спектре нашей безопасности", — сказал он, добавив, что документ в той же мере охватывает "дипломатию, полицию и пожарную службу, помощь при стихийных бедствиях, международное развитие, кибербезопасность и стабильность производстенно-сбытовых цепочек".

Министр иностранных дел от партии "Зеленых" Анналена Бербок заявила, что безопасность в 21 веке — это не только армия и дипломатия, но и гарантия, что "я смогу купить в аптеке основные лекарства, что Китай не будет за мной шпионить, когда я болтаю с друзьями, и что русские боты не будут подтасовывать мне факты в соцсетях".

Бывший член Совета национальной безопасности США Джулия Фридлендер назвала публикацию стратегии поворотным моментом в том, как Германия понимает "свою роль на мировой арене".

"Сама возможность взять и заявить об интересах Германии во всеуслышание — уже огромный шаг в правильном направлении", — сказала Фридлендер, ныне глава берлинского представительства организации "Мост через Атлантику", которая налаживает связи между Германией и США.

Стратегия безопасности на 76 страницах зиждется на трех столпах: крепкая самооборона, повышенная стойкость (в том числе за счет снижения зависимости от поставок сырья и энергии из ряда стран ряда стран, диверсификации цепочек поставок и укрепления киберзащиты) и ключевая роль экологии.

На вопрос, как скоро Германия сможет выполнить свое обещание выделять на оборону по 2% ВВП, министр финансов и лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер ответил, что "политическая цель" заключается в том, чтобы выйти на этот уровень уже в следующем году. Он добавил, что это будет частично достигнуто за счет средств из фонда Бундесвера в размере 100 млрд евро. По предварительным данным НАТО, в прошлом году Германия потратила на оборону 1,49% своего ВВП.

Директор Глобального института государственной политики в Берлине Торстен Беннер назвал стратегию и заявленные в ней цели "крайне положительными", но подчеркнул при этом обещание Линднера реализовать эти меры без дополнительных затрат.

Он сказал: "Всё в ней по существу, но нет политического обязательства мобилизовать для этой цели все необходимые ресурсы".

Комментарии читателей:

Progressive but realistic

Поздновато они что-то спохватились, особенно насчет России. Разве все эти стратегии не в будущее должны смотреть?

UK Citizen

Это Германия заварила всю эту кашу с Россией, хотя все предупреждали ее держаться подальше — включая самого Трампа.

И что теперь? Экономика Германии гибнет, экспортные рынки сокращаются. Вскоре к власти может прийти ультраправое правительство, которое откажется помогать бедным и зависимым странам ЕС.

Население сильно сократится, а пик рабочих мест уже достигнут. Задачи непосильные. Великобритания обгонит ее по населению примерно в 2040 году или даже раньше.

Они бы и рады откатить назад все как было, но поздно. Так что нельзя им доверять защиту Европы от их лучших клиентов — тоталитарной России и Китая.

Balanced Perspective

Что российская, что китайская угроза обе высосаны из пальца. Ни одна из этих стран не будет нападать ни на Германию, ни на любую другую европейскую страну, если на то пошло.

Что касается Украины, то Россия еще с начала 1990-х отчетливо давала понять, что недовольна расширением НАТО, а Украина была красной линией. Для русских это ни с чем не сравнимый вызов и угроза безопасности.

Hyogo117

Ничего себе, Россия — величайшая угроза миру, просто озарение какое-то! Я впечатлен: это ж сколько они думали?

Rgau

За последние два десятилетия Бундесверу доставались жалкие крохи. От него остались рожки да ножки. Его бы самого крепко подлатать. Словами тут не отделаешься: нужны будут реальные деньги, а не посулы. А сколько, спрашивается, было выделено за последний год?

Авторы статьи: Ги Шазан, Лаура Питель (Guy Chazan and Laura Pitel)