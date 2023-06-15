Запад не откажется от реализации своих геостратегических целей.

В последнее время отмечено снижение объемов поставок вооружения на Украину. Несмотря на постоянное требование Киева об их увеличении и все анонсированные пакеты военной и финансовой помощи, Запад занял выжидательную позицию и внимательно отслеживает ход украинского «контрнаступа». Вероятно, что дальнейшие объемы поставок, как и предоставление Украине каких либо гарантий безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе будут зависеть от текущих результатов ВСУ на фронте.

В частности, по результатам встречи «Веймарского треугольника» президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что контрнаступление Украины должно привести к условиям, которые позволят Киеву как можно выгоднее для себя начать переговоры.

«Украинское контрнаступление продолжается уже несколько дней. Оно должно длиться несколько недель или даже несколько месяцев. Мы хотим, чтобы оно было как можно более успешным, чтобы потом мы могли начать фазу переговоров при надлежащих условиях», – сообщил Макрон.

При этом, президент Франции, представляя коллективный Запад, не озвучил, какие именно «надлежащие условия» устроят Запад для начала ведения переговоров с Россией и что будет, если таких условий киевскому режиму достигнуть не удастся.

Как видим, западные политики цинично продолжают прикрывать свои геополитические амбиции так называемым «мирным планом» Зеленского, понимая, что он абсолютно не приемлем для России, её народа, да и всего Восточного мира. Главной же целью Запада остается развал России, захват её ресурсов и технологий, устранение геополитического соперника как такового.

С высокой долей вероятности, за кулисами встречи «Веймарского треугольника» обсуждался конкретный План раздела Украины. Через западные СМИ, киевскому режиму все четче дают понять, о необходимости предоставления «надлежащих условий» на поле боя до начала саммита НАТО в Вильнюсе. В противном случае Зеленского заставят начать переговоры с Россией, а это приведет к заморозке конфликта и дальнейшим разделам Украины. Западные лобби устали от украинского кризиса, тем более, что разыгрывается «более выгодная карта» – Тайвань.

Но дадут ли переговоры и заморозка конфликта желаемый результат для России? – Мы к этому относимся скептически по ряду причин.

Во-первых, заявленные ранее цели по демилитаризации и денацификации Украины останутся не реализованными. Мало кто верит, что Запад сможет осудить вскормленный им нацизм на Украине и зверствования украинских радикалов на Донбассе. С большой долей вероятности преступников, участвующих в геноциде русского населения, никто не выдаст и их злодеяния останутся безнаказанными.

Во-вторых, вопрос о демилитаризации Украины и отказе от вступления в НАТО также останется открытым. Несмотря на огромные потери, ВСУ, наряду с ВС РФ, являются самыми крупными и боеспособными вооруженными силами в Европе, как по количеству вооружения, так и по боевому опыту. Понимая это, западные страны, постараются максимально эффективно использовать ВСУ для снижения военного потенциала России. Для этого они, будут стремиться заморозить конфликт, нарастить свое военное производство и подготовить Украину к новому витку вооруженного противостояния с Россией. Опять же, гарантии военной безопасности от США и НАТО, даже письменные, не могут серьезно расцениваться в новой системе международных отношений.

В свою очередь, на Западе бурно обсуждается проведение «миротворческой миссии» на территорию Украины. Международные институты больше года «прощупывают» общественную реакцию на ввод польского миротворческого контингента на территорию Западной Украины. Напомним, что бывший генсек Андерс Фог Расмуссен недавно сообщил, что если Киев ничего не получит на саммите альянса в июле, то Польша и страны Прибалтики скорее всего разместят свои контингенты на Украине. Здесь стоит понимать, что такого уровня «интервью» появляются в СМИ только после согласования с руководством Белого дома.

В то же время, вблизи польского Люблина полным ходом на базе литовско-польско-украинской бригады идет создание многонационального армейского корпуса. В этих целях проводится скрытая мобилизация, как польского населения, так и украинских беженцев. Последние, по имеющейся информации, будут составлять основу формируемого корпуса. Для их обучения и комплектования вблизи украинской границы отмечено скопление военной техники, прибывшей на территорию Польши якобы для участия в учениях Defender Europe-23. Вероятно, после непродолжительного обучения и слаживания украинская составляющая корпуса уже поэтапно заводится на Украину. В свою очередь, для литовско-польских миротворцев отправной точкой станет решение, принятое в кулуарах саммита НАТО.

Нужно принять во внимание, что появление у южных границ Беларуси натовского контингента только обострит ситуацию в регионе. Наряду с беспокоящими ударами по новым субъектам Российской Федерации, белорусско-украинское приграничье западные спецслужбы превратят в полигон прокси-войны. С него военные НАТО смогут совершать свои прокси-операции – рейды, диверсии, теракты, вплоть до захвата приграничных населённых пунктов вместе с населением. Их главная цель – «раскачивание» белорусского общества и силовая смена власти.

Таким образом, Запад продолжит реализацию своих геополитических интересов за счет ведения гибридной войны в отношении Союзного государства. В свою очередь замораживание российско-украинского конфликта на видимом политическом уровне, оставит за собой возможность странам Запада вести боевые действия руками украинцев, а так же использовать, получившие в последнее время широкую популярность, прокси-методы, для террора в отношении Беларуси и ее населения.

Николай Крылов