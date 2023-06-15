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Техкульт

Беспилотные «КамАЗы» будут не только перевозить грузы

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Беспилотные «КамАЗы»

В рамках совместного проекта «КамАЗа», «Автодора», ПЭК, «Магнита», «Газпромнефть-снабжения» и ряда других заинтересованных компаний, завтра, 14 июня, на автодорогу М-11, также известную как «Нева» и связывающую Москву с Санкт-Петербургом, выйдут беспилотные «КамАЗы».

Грузовики-беспилотники будут совершать коммерческие рейсы и, нужно отметить, впервые российские транспортные компании станут выполнять грузоперевозки с помощью беспилотных автомобилей при активном взаимодействии с ключевыми сервисами так называемой «умной дороги».

Беспилотные «КамАЗы»

Помимо непосредственно транспортировки грузов на беспилотные «КамАЗы», безопасность эксплуатации которых проверенна специалистами НАМИ, будет возложена задача по фиксированию различных нарушений в области ПДД, о чем на их кабине и предупреждается — «Ведется фиксация нарушений ПДД на 360°». При этом Минтранс уточняет, что хотя внедрение передовых и перспективных технологий в области автономных грузоперевозок является достаточно важной задачей, в приоритете была и остается безопасность всех участников движения, что подразумевает полное соответствие эксплуатации беспилотников российским законам и требованиям.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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