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ТАСС

Генсек НАТО подтвердил потери западной техники на Украине

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Ukrainian Presidential Press Service/ Handout via REUTERS

По словам Йенса Столтенберга, альянс ожидает информации на эту тему от министра обороны Украины Алексея Резникова

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил потери западной техники Вооруженными силами Украины (ВСУ), отметив, что альянс ожидает 15 июня информации на эту тему от министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Мы получим доклад от Резникова и генералов, которые посетят заседание. <...> За общим столом я надеюсь получить более четкое представление о ситуации на поле боя", - сказал Столтенберг в среду на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

"Когда начинается такое масштабное наступление <...>, конечно, будут потери. Это касается и боевой техники НАТО", - подчеркнул генсек.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике. Как заявил во вторник на встрече с военными корреспондентами президент России Владимир Путин, ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.

Газета Politico со ссылкой на представителей вашингтонской администрации писала ранее, что дальнейшая помощь Киеву зависит от успеха контрнаступления. 

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