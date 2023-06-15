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ТАСС

Мексика обеспокоена тем, что поставляемое Украине оружие попадет на черный рынок

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Эдуардо Вильегас Мехиас
Эдуардо Вильегас Мехиас.
Источник изображения: avatars.mds.yandex.net

Посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас заявил, что пока его страна не зафиксировала случаи попадания предназначенного Киеву оружия в руки картелей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Мексика обеспокоена возможностью того, что поставляемое Киеву оружие может попасть на черный рынок, а затем оказаться в руках мексиканских преступных группировок. Об этом заявил посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас в интервью RTVI.

"Нас, конечно же, волнует тот вопрос, что то вооружение, которое приходит в Киев, может через черный рынок в результате оказаться в руках организованного криминала в Мексике. Мы ничего не имеем против Украины, но позиция Мексики заключается в том, что мы должны пресечь вот этот тайный трафик вооружений", - сказал он.

При это посол отметил, что мексиканская сторона пока не зафиксировала случаи попадания предназначенного Украине оружия в руки картелей.

Как отметил дипломат, одна из самых больших озабоченностей Мексики - это насилие. "Мы уходим от политики предыдущих правительств, когда те вступали в конфронтацию с криминальными группами и от этого произошел гигантский рост преступности и насилия. И мы все еще живем с этой проблемой. Одно из орудий насилия - это именно инструменты войны, то, чем они [преступные группы] осуществляют насилие: это пистолеты, это ножи, разное вооружение. С Соединенными Штатами мы много дискутировали на эту тему, потому что [в Мексику] приходит оружие - не только из арсеналов Соединенных Штатов Америки, но в том числе и оттуда, а также из их магазинов по продаже вооружения. И мы находим это вооружение, которое пришло нелегальным образом, уже у организованных криминальных группировок", - добавил Мехиас. 

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Страны
Мексика
Россия
Украина
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