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ТАСС

Украина получит из Швеции 250 миноискателей для устранения последствий разрушения ГЭС

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7 июня 2023 года: улицы Херсона затоплены в результате взрыва плотины Каховской ГЭС. Некоторые жители провели ночь на крышах домов.
7 июня 2023 года: улицы Херсона затоплены в результате взрыва плотины Каховской ГЭС. Некоторые жители провели ночь на крышах домов.
Источник изображения: © AP Photo / Libkos

Стоимость направляемых приборов составляет $1,6 млн

СТОКГОЛЬМ, 14 июня. /ТАСС/. Швеция направит Украине 250 миноискателей для устранения последствий разрушения плотины Каховской ГЭС. Об этом говорится в среду в пресс-релизе правительственной канцелярии.

Миноискатели предназначены для поиска противопехотных мин и кассетных боеприпасов, которые вместе со смытым водой грунтом могли быть перемещены с мест изначальной установки в районы с гражданским населением, в том числе и вдали от береговой линии и пойм.

"Шведская помощь в виде 250 миноискателей ускорит работы по разминированию", - заявил министр по делам гражданской обороны страны Карл-Оскар Болин. Он отметил, что мины "представляют серьезную угрозу жизни и здоровью гражданского населения района".

Стоимость направляемых миноискателей составляет 15 млн крон ($1,6 млн). 

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Страны
Украина
Швеция
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