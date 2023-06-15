Войти
Известия.ru

«Роснефть» договорилась с «Роскосмосом» об использовании спутниковых систем

107
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба ГК «Роскосмос»

«Роснефть» и «Роскосмос» заключили соглашение о сотрудничестве в области применения спутниковых систем в производственной деятельности компании. Документ подписан в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Документ предусматривает взаимодействие по таким направлениям, как геотехнический мониторинг производственных объектов, а также обеспечение связью, теле- и радиовещанием производственных площадок НК «Роснефть». Также предполагается сотрудничество в области развития дистанционных методов изучения и мониторинга Земли, обнаружения выбросов парниковых газов, в том числе метана», — рассказали в пресс-службе нефтяной компании.

В «Роснефти» подчеркнули, что сотрудничество с «Роскосмосом» расширяет возможности компании по изучению северных регионов страны для реализации проекта «Восток Ойл». Так, интерес представляют сервисы дистанционного зондирования Земли, которые могут обеспечивать всепогодную съемку территорий для проведения гидрометеорологического, геотехнического, геодинамического и экологического мониторинга.

Отмечается также, что соглашение о сотрудничестве предполагает проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для реализации проектов наиболее отдаленных активов компании. Речь идет о проектах в области промышленной безопасности, логистических услуг и грузоперевозок, обеспечения связью и широкополосным интернетом.

В «Роснефти» добавили, что компания также заинтересована в данных, связанных со способностью российских лесов поглощать углерод и с контролем пожароопасной обстановки. Такая информация может быть использована в рамках лесоклиматических проектов, представленных нефтяной компанией в рамках ПМЭФ-2022.

Для реализации соглашения стороны намерены создать совместные рабочие группы, а также разработать план мероприятий, направленный на развитие научно-технического и производственного потенциала «Роснефти».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Похожие новости
27.10.2021
Рогозин: Роскосмос получает множество заявок на полет на МКС после проекта "Вызов"
09.12.2019
Плавучий космодром "Морской старт" отремонтируют в Приморье
04.12.2019
Астронавт США Ник Хейг заявил, что будет с гордостью носить российский орден Мужества
29.04.2016
Будет постепенно наращиваться количество запусков»
25.04.2016
Роскосмос: Китай будет следить за первым запуском с космодрома Восточный
15.10.2007
К концу года в России появится проект нового пилотируемого космического корабля
05.10.2007
Полет человека к Марсу может быть осуществлен в 2035-м, считают в Роскосмосе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.06 00:56
  • 51220
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.06 00:25
  • 1
России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров
  • 15.06 00:20
  • 1
Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров
  • 14.06 23:38
  • 2531
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.06 20:26
  • 1
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 14.06 15:51
  • 11
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 14.06 15:08
  • 0
Запад не откажется от реализации своих геостратегических целей
  • 14.06 12:21
  • 2
Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой
  • 14.06 09:17
  • 1
Лукашенко обещает без колебаний применить российское ТЯО в случае агрессии против Белоруссии
  • 14.06 08:47
  • 1
В ходе СВО стало понятно, что армии не хватает многих вещей, заявил Путин
  • 13.06 20:19
  • 1
Франция и Германия попытались понять, какими будут контуры новой Европы
  • 13.06 16:25
  • 101
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 13.06 14:47
  • 1
ОАК открыла в России центр по ремонту электронных компонентов SSJ100
  • 13.06 05:46
  • 3
Российские БМП и БТР получили дополнительную защиту
  • 13.06 03:19
  • 1
Москва и Пекин движутся разными курсами, но в одном направлении