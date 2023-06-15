Западная пресса: Россия удвоила количество охраняющих базу ВМФ в Севастополе боевых дельфинов

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В настоящее время российским военным командованием якобы было увеличено в два раза количество боевых дельфинов, несущих службу по охране базы Черноморского флота ВМФ России в Севастополе. Об этом сообщает специализирующееся на военно-морской тематике издание Naval News.

По утверждению ресурса, ранее задачи по защите военно-морской базы выполняли три-четыре боевых дельфина. Сейчас на базе «служат» шесть-семь боевых дельфинов. Авторы издания связывают увеличение количества боевых дельфинов с общим ужесточением мер безопасности на военных объектах в Крыму.

Издание пишет, что командование ВМФ РФ опасается возможных диверсий, которые могут устроить водолазы ВСУ на военных объектах. Поэтому была усилена защита военно-морской базы. До этого аналогичные публикации уже появлялись в британской прессе. Западные СМИ сообщали, что в Севастопольской бухте ВМФ России якобы созданы шесть эшелонов обороны, включая катера и боевых дельфинов.

Отметим, что военные объекты в Крыму украинские формирования действительно пытаются атаковать, чаще всего – с помощью беспилотных летательных аппаратов или морских дронов. В большинстве случаев российские военные успешно отражают попытки атак как с воздуха, так и под водой.

Напомним, что подготовкой боевых дельфинов в Крыму занялись еще в советское время. С 1975 года их использовал 102-й отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ОБ ПДСС), входивший в состав Черноморского флота. В постсоветской Украине обучение боевых дельфинов прекратили, но после вхождения Крыма в состав России в 2014 году эта программа была возобновлена для нужд российского Черноморского флота.