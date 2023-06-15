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В польское прессе обратили внимание на многочисленные кадры, зафиксировавшие поражение боевой техники ВСУ на минных полях, расставленных бойцами ВС РФ. Обозреватели вынуждены признать, что «удаётся частично остановить украинское наступление». При этом указывается на то, что в польской армии практически отсутствуют современные средства постановки заграждений, аналогичные российской инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие».

«Земледелие» уже продемонстрировало свою эффективность на фронте. В то же время на вооружении польских войск имеется менее 10 машин Kroton родом из 1990-х годов. Преемником данного изделия является система Baobab-K, созданная национальной оборонкой.

Это наш ответ российской системе «Земледелие»

- указывается в издании Defence24.

Как сообщается, сегодня Минобороны страны должно подписать соглашение о закупке 24 единиц Baobab-K вместе с логистическим и учебным пакетом за $121 млн. Поставки приобретенной техники ожидаются в 2026-2028 годах.

Польская армия спустя несколько лет получит современную систему установки мин в значительном количестве

- отмечается в издании.

Baobak-K разработан компанией Huta Stalowa Wola. В качестве шасси выступает военный грузовик Jelcz 662D.43. На борт вмещается 600 мин (основное вооружение – противотанковые мины MN-123). Машина оснащена 6 пусковыми установками для заброса мин. Время установки заграждения с использованием всех загруженных на борт мин составляет около 22 минут.

Бортовой компьютер регулирует частоту отстрела мин во время движения. Параметры и координаты минных полей записываются на цифровых картах и отображаются на экране компьютера. Затем все данные могут быть переданы по каналам связи выше стоящему командованию.

Baobak-K забрасывает мины на расстояние от 30 до 90 метров за счет срабатывания пороховых зарядов. При этом российская система «Земледелие», выстреливая реактивные снаряды, работает на расстоянии от 5 до 15 км, что позволяет избегать присутствия на переднем крае фронта в отличие от польского «аналога».