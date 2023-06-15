НАТО намерена закупить боеприпасы 155 калибра на миллиард долларов

Как сообщил Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, альянс готовит план по наращиванию военной промышленности, а также занимается совместной закупкой 155-мм боеприпасов на сумму в один миллиард долларов.

"В настоящее время у нас есть находящиеся на реализации планы на совместные закупки только боеприпасов 155-го калибра на 1 миллиард долларов США", — сообщил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что уже с осени прошлого года в альянсе задумались о том, что необходимо пополнять запасы и нарастить производство, так как партнеры оказывают серьезную поддержку Киеву. Речь идет не только о 155-м калибре, но и о других боеприпасах, например, о ракетах для комплексов противовоздушной обороны.