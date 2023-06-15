Войти

Казино Покердом: основные функции игрового проекта

100
Онлайн-казино Покердом
Онлайн-казино Покердом.
Источник изображения: https://cazino-pokerdom.ru/

Одним из наиболее популярных гемблинговых порталов из всех работающих на рынке является онлайн казино покердом. За десять лет своего существования клуб стал одним из наиболее популярных и авторитетных, прочно заняв лидирующие позиции в рейтингах.


О проекте и его функционале


Мультифункциональная платформа объединяет в себе сразу несколько направлений:

  • онлайн-казино;
  • покерный рум;
  • букмекерская контора.

В игровом клубе представлено более 5 тысяч автоматов от известных провайдеров Reel Kingdom, Quickspin, ELK Studios, Betsoft, Red Tiger, Yggdrasil, Pragmatic Play. Быстрый поиск по названию, фильтры по издателям и рейтингу популярности. Регулярное обновление, есть много новинок, включая последние хиты:

  • Неоновая Столица (Neon Capital) от Evoplay;
  • Фруктовые Мегапути (Fruity Megaways) от Iron Dog Studio;
  • Пиратский Паб (Pirates Pub) от Pragmatic Play;
  • Лунная Царапина (Moon Scratch) от Spinmatic;
  • Потерянное Золото Амазонки (Amazon - Lost Gold) от Alchemy Gaming.

В покерном руме можно играть в различные разновидности покера: Техасский Холдем, Омаха, Классический (Дро), Бадуги, Стад и другие. Регулярно проводятся фрироллы, записываться на участие в которых можно бесплатно, а разыгрываются реальные денежные фонды, предоставляемые администрацией, либо спонсорами.


В букмекерском разделе можно делать ставки на виртуальный спорт, а также и реальный: футбол, баскетбол, хоккей, теннис, велоспорт, бокс, автогонки и т.д. На каждое из событий открыты десятки линий с высокими коэффициентами.


Предлагаемые бонусы


Для пользователей предлагается множество бонусов и поощрений, получать которые можно сразу с момента регистрации на сайте. К основным из них относятся:

  • бездеп за регистрацию на проекте в виде 25 фриспинов в слоте 40 Chilli Fruits Flaming Edition по ставке 16 рублей.
  • 150% на первый внесенный депозит до 50 000 + 150 бесплатных спинов в одном из популярных автоматов;
  • кэшбэк 10% до 300 000 рублей.

Большинство бонусов предоставляется с вейджером х 25. Для быстрого отыгрыша используйте те аппараты из каталога, которые имеют показатель возврата от 95% и более, хорошую отдачу, а как же скаттеры, вайлды и джокеры, дополнительные множители. Во многих из игр есть накопительные или постоянные джекпоты. Также постоянно проводятся сезонные и приуроченные к определенным событиям акции, турниры с призовыми фондами в десятки тысяч, распределенными между победителями сразу, без требования отыгрыша.

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.06 00:56
  • 51220
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.06 00:25
  • 1
России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров
  • 15.06 00:20
  • 1
Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров
  • 14.06 23:38
  • 2531
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.06 20:26
  • 1
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 14.06 15:51
  • 11
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 14.06 15:08
  • 0
Запад не откажется от реализации своих геостратегических целей
  • 14.06 12:21
  • 2
Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой
  • 14.06 09:17
  • 1
Лукашенко обещает без колебаний применить российское ТЯО в случае агрессии против Белоруссии
  • 14.06 08:47
  • 1
В ходе СВО стало понятно, что армии не хватает многих вещей, заявил Путин
  • 13.06 20:19
  • 1
Франция и Германия попытались понять, какими будут контуры новой Европы
  • 13.06 16:25
  • 101
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 13.06 14:47
  • 1
ОАК открыла в России центр по ремонту электронных компонентов SSJ100
  • 13.06 05:46
  • 3
Российские БМП и БТР получили дополнительную защиту
  • 13.06 03:19
  • 1
Москва и Пекин движутся разными курсами, но в одном направлении