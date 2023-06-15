НАТО не усвоила суровый урок на Украине. Эта страна объяснит его еще раз

"Затянутый китайским узлом" Запад расширит свое влияние в Азии после открытия отделения НАТО в Японии, пишет Al Ahram. По мнению автора, США и Североатлантический альянс не усвоили урок из конфликта на Украине. Россия уже ответила НАТО звонкой пощечиной. Это же сделает Китай.

Теоретически предполагается, что Соединенные Штаты и НАТО усвоили суровый урок из числа допущенных ими безрассудных политических, военных и стратегических ошибок, которые привели к началу конфликта на Украине и вступлению мира в бурный водоворот нежелательных последствий, негативное воздействие которых будет ощущаться в течение многих лет.

Но при ближайшем рассмотрении нынешней ситуации мы обнаруживаем, что и Америка, и Североатлантический альянс с ошеломляющим успехом настаивают на повторении тех же ошибок в Азии. Видимо, на их шеи набросили веревку и затянули китайским узлом, раз готовы открыть отделение связи в Токио в следующем году, что приведет к разжиганию геополитической борьбы за влияние в Индо-Тихоокеанском регионе. И это напряженное противостояние спровоцирует Пекин на ответную реакцию, так как Китай считает азиатский регион своим «задним двором».

Этим шагом НАТО расширяет сферу своих отношений и уровни практической координации с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках своей повестки дня. Североатлантический альянс считает, что истощение Китая является одним из его неотложных приоритетов и что амбиции КНР наносят ущерб и угрожают интересам, безопасности и ценностям НАТО. В то же время альянс в своем неустанном стремлении хочет сформировать «азиатское НАТО», чтобы осадить и окружить Китай с его сферами влияния и контроля, а также Россию, в настоящее время находящуюся в одном окопе с «китайским драконом».

Это главная цель, стоящая за расширением НАТО на восток. Она понимает, что Китай не будет сидеть сложа руки, и что ее азиатская авантюра может разжечь ожесточенную войну на континенте, в которой проиграют все. НАТО также наверняка понимает, что согласие альянса с американской политикой и враждебность по отношению к Пекину несправедливы и позорны с китайской точки зрения.

Итак, начнем с того, что 31 член НАТО решил быть активным участником американо-китайского спора о том, за кем останется последнее слово в международной политике. По их мнению, альянс должен действовать как «мировой полицейский», который усиливает контроль и связи здесь и там, особенно по мере того, как он передислоцируется из зоны своей логичной и оправданной деятельности в Атлантике. Но он решил расшириться в сторону Азии под предлогом того, что опасность, исходящая от Китая, якобы угрожает его цепочкам поставок и коммуникациям. НАТО игнорирует и тот факт, что уход из поля ее деятельности станет фактором усиления нестабильности и разжигания конфликтов.

Политики и лица, принимающие решения в Североатлантическом альянсе, знают, что распространение натовских «щупалец» в Азии не имеет веских и убедительных обоснований, поскольку альянс фактически поддерживал тесные отношения с Японией и Южной Кореей в течение некоторого времени, главным образом из-за ядерных угроз Северной Кореи, и не нуждается в отделении связи, чтобы мониторить ситуацию в регионе.

Они также знают, что Вашингтон обеспечил себе сильное военное присутствие в Северо-Восточной Азии благодаря американским военным базам и соглашениям с Токио и Сеулом. Японское правительство объяснило размещение отделения связи НАТО тем, что оно пересмотрело свою безопасность после начала российско-украинского конфликта, который привел к тому, что международная обстановка становится все более неспокойной.

О чем Япония не объявила и не упомянула, так это о том, что эти шаги связаны и с ее амбициями расширить влияние в Индо-Тихоокеанском регионе и стремлением усилить ее присутствие в Южной, Юго-Восточной Азии, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также усилить ее военный потенциал, чтобы стать крупным игроком в регионе и склонить баланс сил в пользу сиюминутных и будущих интересов.

Кроме того, нельзя исключать риски эскалации конфликта в играх великих держав и споров о морских правах, которые характеризуют геополитический ландшафт. Что, если Азия пойдет по стопам европейской модели безопасности? Это будет означать ставку на создание альянсов, направленных на поддержание баланса и безопасности, что делает континент уязвимым для разногласий и конфликтов.

Исторические факты доказали, что баланс сил в Европе в конечном итоге был нарушен из-за споров между странами НАТО, которые привели к развязыванию конфликта, и что их просчеты и оценки спровоцировали конфликт на Украине и ввергли их в трясину, из которой они не знают, как выбраться. Они понесли слишком большие экономические, политические и военные потери, чтобы их можно было подсчитать на сегодняшний день.

Судя по событиям, произошедшим с момента начала конфликта между Россией и Украиной, следует, что надежды Америки на свержение Путина и подчинение Москвы Западу не оправдались. Россия ответила Атлантике звонкой пощечиной. А если в НАТО думали, что у них получится реализовать этот же план в отношении Китая, они должны переосмыслить ситуацию и отказаться от игр с огнем, который сожжет их раньше остальных.

Автор: Мухаммед Ибрагим аль-Десуки (محمد إبراهيم الدسوقي)