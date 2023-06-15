ЦАМТО, 14 июня. В Японии 7 июня принят закон о поддержке производства и экспорта ПВН, нацеленный на преодоление негативных тенденций в национальной оборонной промышленности, которая стремится расширить свои возможности, чтобы конкурировать в данной сфере с западными производителями.

Как сообщает Nikkei, закон, который вступит в силу 1 октября, предусматривает предоставление субсидий для расширения производства ПВН и повышения его эффективности, а также для покрытия расходов на кибербезопасность и преемственность бизнеса.

Правительство премьер-министра Фумио Кисиды надеется улучшить условия для японских оборонных подрядчиков после того, как более 100 компаний покинули отрасль за последние два десятилетия. В связи с этим возникли опасения в способности ОПК страны обеспечить поставки боеприпасов и другой техники в случае кризисных ситуаций.

Кроме того, чтобы стимулировать продажи продукции оборонного назначения за пределы ограниченного рынка Японии, Токио создаст фонд, который поможет компаниям модифицировать спецификации своей продукции для других покупателей.

Для предприятий, которые по экономическим причинам не могут продолжать производство, правительство сможет выкупить их производственные мощности и передать их другим компаниям.

Министерство обороны стремится обеспечить рентабельность оборонных компаний по своим контрактам на уровне около 8%. Тем не менее, в итоге фактическая рентабельность заказов зачастую составляет от 2% до 3%, а иногда даже приносит убытки из-за высоких материальных затрат и задержек в поставках.

Поскольку продажи ПВН японскими компаниями почти полностью ограничиваются заказами для Сил самообороны Японии, небольшие масштабы производства усугубляют проблему получения прибыли. Для сравнения, крупные оборонные подрядчики в США и Европе получают операционную прибыль в размере 10% и более. Производство ПВН также составляет небольшую долю от общего объема продаж японских компаний. К примеру, в общем объеме производства Mitsubishi Heavy Industries доля военных заказов составляет лишь около 10% по сравнению с 90% у Lockheed Martin.

На текущий момент производством ПВН в Японии занимается достаточно много компаний: от крупных, таких как Mitsubishi Heavy Industries, до малых и средних предприятий. Так, около 1100 компаний задействованы в производстве истребителей, 1300 компаний – в производстве танков и 8300 компаний – в производстве фрегатов.

По мере того, как ряд крупных производителей уходил из отрасли, возникали опасения, что за ними последуют более мелкие. К примеру, производитель экскаваторов Komatsu в 2019 году прекратил разработку легких бронированных машин, а Sumitomo Heavy Industries закрыла производство пулеметов в 2021 году. Между тем резко возросли объемы сделок Японии в сфере закупки высокотехнологичных систем вооружения с США. В период с 2010 по 2019 ф.гг. закупки в рамках программы "Иностранные военные продажи" выросли более чем в десять раз.

Сторонники закона предупредили, что потеря большого количества отечественных оборонных подрядчиков и их наработок может привести к тому, что Япония не сможет выдержать затяжной военный конфликт и сдержать нападение.

Власти ожидают, что продвижение экспорта укрепит оборонные связи с другими странами и укрепит международное влияние Японии. По мнению японских оборонных аналитиков, тот факт, что Индия не вводит санкции в отношении России из-за конфликта на Украине, отчасти объясняется зависимостью Нью-Дели от оружия российского производства.

Япония в апреле запустила официальную программу помощи в сфере безопасности, которая предусматривает безвозмездную поставку продукции оборонного назначения дружественным странам.

Правящая коалиция также обсуждает ослабление ограничений на экспорт оружия. На встрече, проведенной законодателями правящей коалиции 7 июня, представители оборонной промышленности заявили, что увеличение экспорта повысит их возможности конкурировать по ценам.

После поражения во Второй мировой войне в конституцию и законодательство Японии были внесены положения, ограничивающие экспорт продукции военного назначения. В последние годы власти Японии постепенно отказываются от их соблюдения.

Проводя аналогии, представляется целесообразным, чтобы ограничения на экспорт и само производство крупных систем вооружения были наложены и на Украину после завершения СВО и жестко контролировались.