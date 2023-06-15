В Кремле прокомментировали предложение о санитарной зоне на Украине

Песков: России необходимо отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности регионов
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Москве нужно отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности российских регионов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Путина о возможном создании санитарной зоны.
Накануне глава государства заявил, что Киев сохраняет возможность обстреливать российскую территорию, поэтому Москва может рассмотреть вопрос создания санитарной зоны на таком удалении, с которого невозможно было бы их достать. По его словам, власти рассмотрят этот вопрос по мере развития ситуации.
Кроме того, для решения проблемы украинских обстрелов Путин призвал повысить эффективность контрбатарейной борьбы.
В свою очередь, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя высказывание российского лидера, предложил провести санитарную зону по границам Львова. По его мнению, это и будут новые границы Украины.