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РИА Новости

В Кремле прокомментировали предложение о санитарной зоне на Украине

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Зенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования на боевом посту в зоне спецоперации
Зенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования на боевом посту в зоне спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Песков: России необходимо отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности регионов

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Москве нужно отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности российских регионов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Путина о возможном создании санитарной зоны.

"С территории, подконтрольной киевскому режиму, осуществляются обстрелы, бомбежки социальной инфраструктуры мирных граждан, жилищ мирных граждан и так далее. Чтобы обеспечить безопасность по мере того, как у киевского режима появляется более сложное и более дальнобойное вооружение, придется соответственно вот эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан", — подчеркнул представитель Кремля.

Накануне глава государства заявил, что Киев сохраняет возможность обстреливать российскую территорию, поэтому Москва может рассмотреть вопрос создания санитарной зоны на таком удалении, с которого невозможно было бы их достать. По его словам, власти рассмотрят этот вопрос по мере развития ситуации.

Кроме того, для решения проблемы украинских обстрелов Путин призвал повысить эффективность контрбатарейной борьбы.

В свою очередь, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя высказывание российского лидера, предложил провести санитарную зону по границам Львова. По его мнению, это и будут новые границы Украины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
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