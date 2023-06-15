В Кремле прокомментировали предложение о санитарной зоне на Украине

Песков: России необходимо отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности регионов

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Москве нужно отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности российских регионов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Путина о возможном создании санитарной зоны.

"С территории, подконтрольной киевскому режиму, осуществляются обстрелы, бомбежки социальной инфраструктуры мирных граждан, жилищ мирных граждан и так далее. Чтобы обеспечить безопасность по мере того, как у киевского режима появляется более сложное и более дальнобойное вооружение, придется соответственно вот эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан", — подчеркнул представитель Кремля.

Накануне глава государства заявил, что Киев сохраняет возможность обстреливать российскую территорию, поэтому Москва может рассмотреть вопрос создания санитарной зоны на таком удалении, с которого невозможно было бы их достать. По его словам, власти рассмотрят этот вопрос по мере развития ситуации.

Кроме того, для решения проблемы украинских обстрелов Путин призвал повысить эффективность контрбатарейной борьбы.

В свою очередь, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя высказывание российского лидера, предложил провести санитарную зону по границам Львова. По его мнению, это и будут новые границы Украины.