Войти
ТАСС

В Восточной Европе разместят Центр подготовки украинских пилотов к управлению F-16

104
0
0
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС США на авиабазе в Румынии, 2022 год
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС США на авиабазе в Румынии, 2022 год.
Источник изображения: Master Sgt. Nathan Lipscomb/Global Look Press

Как сообщили в Минобороны Нидерландов, ведомство работает над планом обучения

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Центр подготовки украинских пилотов к управлению самолетами F-16 будет размещен в одной из стран Восточной Европы, страны НАТО "разрабатывают учебный курс". Об этом сообщило в распространенном в среду заявлении Министерство обороны Нидерландов.

"Нидерланды и ряд европейских стран работают над тем, чтобы как можно скорее начать обучение украинских пилотов на F-16. Учебный центр будет создан в одной из стран Восточной Европы", - говорится в документе.

"Минобороны Нидерландов работает над планом обучения управлению F-16 для Украины. Вместе с Данией и при поддержке США Нидерланды обеспечивают координацию европейских усилий в этом отношении. Консультируясь, в частности, с Бельгией, Люксембургом, Соединенным Королевством и представителями отрасли, все заинтересованные стороны в настоящее время работают над содержанием учебных курсов", - говорится в материале.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил на пресс-конференции в Брюсселе, что решение начать подготовку пилотов откроет НАТО возможности для поставок на Украину боевых самолетов 4-го поколения. Он также отметил, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе в июле примут долгосрочную многолетнюю программу вооружения Украины. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Дания
Люксембург
Нидерланды
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
29.05.2023
Надеяться на F-16 — это ошибка. На Украине истребитель будет беспомощен
12.05.2023
НАТО переходит к гибридной военно-политической структуре
10.04.2023
В Европе готовятся к маневрам «летающей армады» НАТО и не только
08.04.2019
Подбил сам себя: что произошло с нидерландским F-16
24.05.2017
ВВС стран северной Европы: русофобия без границ
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.06 00:56
  • 51220
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.06 00:25
  • 1
России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров
  • 15.06 00:20
  • 1
Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров
  • 14.06 23:38
  • 2531
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.06 20:26
  • 1
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 14.06 15:51
  • 11
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 14.06 15:08
  • 0
Запад не откажется от реализации своих геостратегических целей
  • 14.06 12:21
  • 2
Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой
  • 14.06 09:17
  • 1
Лукашенко обещает без колебаний применить российское ТЯО в случае агрессии против Белоруссии
  • 14.06 08:47
  • 1
В ходе СВО стало понятно, что армии не хватает многих вещей, заявил Путин
  • 13.06 20:19
  • 1
Франция и Германия попытались понять, какими будут контуры новой Европы
  • 13.06 16:25
  • 101
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 13.06 14:47
  • 1
ОАК открыла в России центр по ремонту электронных компонентов SSJ100
  • 13.06 05:46
  • 3
Российские БМП и БТР получили дополнительную защиту
  • 13.06 03:19
  • 1
Москва и Пекин движутся разными курсами, но в одном направлении