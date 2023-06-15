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РИА Новости

Рогозин: военные больше не пользуются спутниковой навигацией

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Экс-глава "Роскосмоса" Рогозин: спутниковой навигации для БПЛА в условиях РЭБ больше нет

МОСКВА, 14 июня/ Радио Sputnik. Российские и украинские военные отказываются от использования спутниковой навигации при управлении дронами на линии фронта, рассказал экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин Argumenti.ru.

"Спутниковой навигации в условиях противостояния средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы, – ред.) армии России и противника уже нет, должна быть другая система передачи данных на БПЛА и совсем другая система определения своего местоположения на местности", – отметил Рогозин.

По его словам, такая система работает по аналогии с космическими звездными датчиками, только вместо опорных звезд у беспилотников – как минимум три ориентира на земле.

Рогозин также рассказал о коптере, который будет использоваться в качестве ретранслятора.

"У него есть возможность достаточно долго находиться в одной точке, и на него не действует РЭБ противника. Ретрансляция сигналов осуществляется им на другие БПЛА словно с радиовышки – выше применяемого противником поля действия радиоэлектронных средств подавления сигнала", – подчеркнул Рогозин.

Радио Sputnik также опубликовало видео уничтожения российскими военнослужащими с помощью FPV-дронов (First Person View) позиций ВСУ на Запорожском направлении.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
БПЛА
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