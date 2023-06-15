Запад боится применения ядерного удара России по Украине, заявил Лукашенко

Лукашенко: страны Запада очень боятся, что Россия применит ядерное оружие на Украине

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия 1", что западные страны очень боятся возможного применения Россией ядерного оружия в конфликте на Украине.

"Они (Запад – ред.) все пока только ведут к третьей мировой. Но они ее боятся жутко, это я знаю точно. Мне не кажется. Я встречался с людьми, которые не последнюю роль играют в этом и принимают радикальные, кардинальные и окончательные решение в случае если. Они больше всего боятся, и это искренне, все об этом говорят, - ядерной катастрофы. Они этого боятся. Они боятся применения ядерного оружия в Украине, что, ай, не дай бог, Россия это сделает", - сказал Лукашенко.