Случаи, в которых микрозаймы могут помочь в жизни

Микрозаймы — это краткосрочные займы небольшой суммы средств, часто используемые людьми для того, чтобы быстро решить свои финансовые проблемы. Как правило, эти займы удобны для тех, кто неожиданно столкнулся с непредвиденными расходами и не имеет достаточного запаса денег на своем банковском счете. Размер таких займов обычно составляет от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей, а срок их погашения может быть от одного дня до нескольких месяцев.

В каких ситуациях может помочь микрозайм?

Когда у вас осталось недолго до получения зарплаты, а на счете уже нет денег, микрозайм может стать настоящим спасением. Вы сможете быстро погасить свои текущие долги или приобрести необходимый товар, не дожидаясь планового денежного поступления. Тем более, можно оформить займ до зарплаты срочно, буквально за считанные минуты. Мы провели соц. опрос среди клиентов МФО и выяснили, что микрозаймы могут помочь во многих других ситуациях и жизненных обстоятельствах. Вот несколько таких примеров:

Оплата необходимых медицинских процедур. Иногда случается, что у вас нет ни медицинской страховки, ни запаса денег для оплаты необходимых медицинских услуг. Микрозайм в этом случае может стать настоящим спасением и позволить вам получить необходимую помощь.

Капитальный ремонт жилья. Если ваша квартира требует капитального ремонта, а денег на его проведение нет, микрозайм может помочь найти нужную сумму.

Оплата штрафов и налогов. Когда возникает необходимость оплатить штраф или налоговый платеж, а денег на это нет, микрозайм может стать хорошим вариантом.

Покупка новой техники. Вашу старую технику не получается отремонтировать, а вы не можете позволить себе купить новую? Микрозайм может помочь решить и эту проблему.

Образование. Если у вас возникла необходимость оплатить обучение или курсы повышения квалификации, микрозайм становится настоящим спасением.

Рождение ребенка. Когда рождается ребенок, расходы могут быть очень значительными. Микрозайм дает возможность организовать жизнь на первое время и не тратить все свои сбережения.

Конечно, перед тем, как брать микрозайм, нужно тщательно взвесить все свои возможности и расходы в будущем. Однако, в тех случаях, когда займ до зарплаты срочно нужен, это лучшее решение.

Самые проверенные МФО

Срочноденьги

Быстроденьги

Турбозайм

МигКредит

Отличные наличные

Условия займов в них можно сравнить на финансовом маркетплейсе Выберу.ру