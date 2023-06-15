Устранят пробелы из-за старения российских истребителей: в Индонезию отправляются первые Mirage 2000-5

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Власти Индонезии постепенно сворачивают военно-техническое сотрудничество с Россией в области боевой авиации. На фоне отказа от приобретения самолетов Су-35 Джакарта не осуществляет надлежащее обслуживание и не проводит модернизацию уже состоящих на вооружении более ранних моделей истребителей семейства «Сухого», что приводит к падению потенциала ВВС страны.

Как указывается в индонезийском издании Ulasan, на этом фоне было принято решение закупить у Катара истребители Mirage 2000-5 французского происхождения. Говорится о том, что уже готовится отправка 12 машин этого типа в Индонезию на самолетах Ан-124. Париж уже одобрил данную сделку.

Решение приобрести истребители Mirage у Катара было продиктовано стремлением Индонезии устранить эксплуатационные пробелы из-за старения парка истребителей Су-27 и Су-30

- поясняется в издании.

Mirage 2000-5 – это модернизированная экспортная версия французского истребителя 4-го поколения, состоявшего на вооружении с 1984 года. Его производство было свернуто в 2007 году. Основная масса выпущенных самолетов состоит на вооружении Франции, ОАЭ, Индии и Греции. В ВВС Катара службу проходили 12 бортов. Всего было изготовлено 614 единиц Mirage 2000; известно о потере 59 машин в летных происшествиях.