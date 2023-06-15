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РИА Новости

ВСУ с начала контрнаступления потеряли около 7500 военных

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Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости

Минобороны России сообщило о потере ВСУ 7,5 тысячи военных убитыми и ранеными с 4 июня

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Войска Украины с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, сообщило в сводке Минобороны России.

В сводке отмечается, что в течение прошедших суток подразделения Украины "предпринимали безуспешные попытки наступательных действий" на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, "продолжая нести значительные потери в живой силе и технике".

"Всего с 4 июня украинские вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысяч человек убитыми и ранеными, не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории", - сказали в ведомстве.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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