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Военное обозрение

Глава Офиса Зеленского: без импортных комплектующих Россия не сможет производить ракеты «Калибр»

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Источник изображения: topwar.ru

В каждом российском «Калибре» якобы присутствует не менее 40 деталей иностранного производства. Поэтому без импортных комплектующих Россия не сможет производить ракеты «Калибр».

Такое мнение высказал Андрей Ермак – глава Офиса украинского президента Владимира Зеленского, комментируя ракетный удар ВС России по объектам в Одессе, который был нанесен сегодня ночью.

Чиновник считает, что можно остановить российское производство боеприпасов дальнего действия, усилив санкционные меры против производителей электронных компонентов.

Без микроэлектроники Россия не сможет производить ракеты. Санкции необходимо усилить, в частности, против тех, кто помогает стране-террористу получать комплектующие к вооружениям

- утверждает Ермак.

Вчера похожее заявление делал и сам глава киевского режима Владимир Зеленский. Правда, он комментировал поражение российскими военными целей в Кривом Роге Днепропетровской области. Он также заявлял об электронных компонентах, которые якобы присутствуют в ракетах, произведенных в России. Украинский президент оказался даже более «находчивым», чем его помощник. Зеленскому удалось «найти» в российском боеприпасе около полусотни компонентов зарубежного производства.

Не отстают от своих чиновников и украинские пропагандисты. Несколько месяцев назад ими даже был запущен фейк о том, что выпуск ракет «Калибр» в России якобы прекращен из-за нехватки иностранных комплектующих.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Калибр КР
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