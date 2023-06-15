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ТАСС

Шойгу проинспектировал новый объект контроля космического пространства в ЗВО

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Военнослужащие во время боевого дежурства в приборном зале радиолокационной станции
Военнослужащие во время боевого дежурства в приборном зале радиолокационной станции.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Министр обороны проинспектировал организацию боевого дежурства расчетами специализированной радиолокационной станции для обнаружения малоразмерных объектов космических объектов

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил в Западном военном округе (ЗВО) организацию боевого дежурства расчетами специализированной радиолокационной станции. Об этом журналистам в среду сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что Шойгу проинспектировал организацию боевого дежурства расчетами специализированной радиолокационной станции для обнаружения малоразмерных объектов космических объектов.

Командующий Космическими войсками - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковник Александр Головко в докладе министру оборону РФ сообщил, что новая радиолокационная станция (РЛС) позволила в четыре раза увеличить количество сопровождаемых малоразмерных космических объектов.

"Головко отметил, что с вводом в строй новой станции количество сопровождаемых малоразмерных космических аппаратов увеличилось в четыре раза, а минимальный размер сопровождаемого космического объекта уменьшился до 10 см, а время обнаружения малоразмерных космических объектов после запуска сократилось в два раза", - отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ также сообщили, что Шойгу было доложено о сокращении времени обнаружения космических аппаратов после запуска или маневра в четыре раза с увеличением контролируемой области околоземного пространства к 2027 году. В ведомстве уточнили, что время определения назначения космических аппаратов иностранного производства сократится вдвое.

"Генеральный конструктор - заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Павел Созинов подчеркнул, что на сегодняшний день мировых и российских аналогов специализированной радиолокационной станции для обнаружения малоразмерных объектов космических объектов нет", - говорится в сообщении оборонного ведомства. 

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