Войти
ТАСС

Госдума разрешила судимым и ограниченно годным служить в ВС РФ по контракту

116
0
0
Источник изображения: Станислав Красильников/ ТАСС

Законопроект также вводит новые сроки предельного возраста пребывания на военной службе для мужчин, заключивших контракты с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в условиях военного времени

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, который позволяет гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе, заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах (ВС) РФ.

Документ был внесен на рассмотрение палаты главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым в мае. Инициатива предлагает прописать в законе "О воинской обязанности и военной службе", что в период мобилизации, военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах (ВС) РФ может быть заключен с гражданами, отбывшими наказание, судимость которых погашена, а также с гражданами, имеющими судимость (за исключением тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления), и с совершившими преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено. Особенности заключения таких контрактов определит Минобороны РФ. Кроме того, согласно документу, контракты с ВС РФ смогут заключать граждане, признанные ограниченно годными к военной службе.

Инициатива также вводит новые сроки предельного возраста пребывания на военной службе для мужчин, заключивших контракты с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в условиях военного времени. Так, для имеющих воинские звания высших офицеров, в том числе генерал-полковников и адмиралов, предельный возраст составит 70 лет, для имеющих иные воинские звания - 65 лет.

Согласно документу граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы, обязаны состоять на воинском учете. Кроме того, законопроект предусматривает, что на осужденных граждан, призванных на военную службу по мобилизации или заключивших контракты с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время, не распространяется ряд оснований для увольнения с военной службы. В том числе речь идет о случаях, когда в отношении мобилизованного вступил в законную силу приговор о лишении свободы за умышленное преступление.

Документ также предлагает дополнить Уголовно-исполнительный кодекс РФ новой нормой, которая уточняет порядок освобождения от наказания и погашение судимости граждан, призванных на военную службу по мобилизации или заключивших контракт с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время.

"Этот закон, мы полагаем, будет распространяться в том числе на тех, кто совершил воинские преступления", - отметил в ходе пленарного заседания Картаполов. Он подчеркнул, что "нельзя сразу списывать преступников в отработанный материал". "Даже люди, совершившие преступления, отступившиеся, ведь они не перестают быть гражданами РФ. У них остается конституционное право защищать страну, в которой они родились и выросли", - добавил депутат. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
15.09.2014
Спецавтотехника Корпорации «Защита» снялась в новом сериале
19.09.2012
Об «Армате» вопреки секретности
27.04.2011
База ВКО космические войска
27.01.2010
Китайская авиационная газета опубликовала материал о ПАК ДА
11.01.2009
Сокращение российской армии не затронет РВСН
25.01.2008
Депутат Госдумы от КПРФ предлагает прояснить в Минобороны ситуацию с планами перевода в Петербург главного штаба ВМФ
24.01.2007
Президент Путин постарается спасти будущее российской военной авиации в Индии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.06 00:56
  • 51220
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.06 00:25
  • 1
России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров
  • 15.06 00:20
  • 1
Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров
  • 14.06 23:38
  • 2531
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.06 20:26
  • 1
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 14.06 15:51
  • 11
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 14.06 15:08
  • 0
Запад не откажется от реализации своих геостратегических целей
  • 14.06 12:21
  • 2
Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой
  • 14.06 09:17
  • 1
Лукашенко обещает без колебаний применить российское ТЯО в случае агрессии против Белоруссии
  • 14.06 08:47
  • 1
В ходе СВО стало понятно, что армии не хватает многих вещей, заявил Путин
  • 13.06 20:19
  • 1
Франция и Германия попытались понять, какими будут контуры новой Европы
  • 13.06 16:25
  • 101
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 13.06 14:47
  • 1
ОАК открыла в России центр по ремонту электронных компонентов SSJ100
  • 13.06 05:46
  • 3
Российские БМП и БТР получили дополнительную защиту
  • 13.06 03:19
  • 1
Москва и Пекин движутся разными курсами, но в одном направлении