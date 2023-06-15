Войти
ТАСС

Спутник "Аист-СТ", способный видеть Землю через плотные облака, запустят в 2024 году

105
0
0
Макет радиолокационного аппарата "Аист-СТ"
Макет радиолокационного аппарата "Аист-СТ".
Источник изображения: Екатерина Москвич/ ТАСС

Его основным назначением является мониторинг земной поверхности в интересах различных потребителей и ведомств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева планирует во второй половине следующего года запустить на орбиту радиолокационный аппарат "Аист-СТ", говорится в материалах, представленных на стенде региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Аист-СТ" - это МКА (малый космический аппарат - прим. ТАСС) формата 12U CubeSat для радиолокационного наблюдения Земли. Основным назначением МКА является мониторинг земной поверхности в интересах различных потребителей и ведомств. Во второй половине 2024 года запланирован запуск МКА "Аист-СТ" на орбиту 400-500 км с космодрома Восточный", - говорится в материалах.

Там уточняется, что радиолокационная аппаратура позволит наблюдать Землю в том числе при низкой освещенности и в любых погодных условиях, включая высокую облачность. Срок активного существования составит два года. Также на стенде представлен макет аппарата.

Спутник будет запущен в рамках программы "УниверСат" госкорпорации "Роскосмос".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Похожие новости
14.11.2022
Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт
23.10.2020
Россия запустит до 2025 года шесть метеоспутников серий "Метеор" и "Электро"
21.03.2019
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
19.12.2017
Российские военные летчики доставили спускаемый аппарат "Союза МС-05" в Россию
13.04.2012
«Американцы давили, но я настоял на отправке первого космического туриста»
12.04.2012
Кому сегодня место на орбите
12.01.2009
Проста ли формула надежности?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.06 00:56
  • 51220
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.06 00:25
  • 1
России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров
  • 15.06 00:20
  • 1
Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров
  • 14.06 23:38
  • 2531
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.06 20:26
  • 1
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 14.06 15:51
  • 11
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 14.06 15:08
  • 0
Запад не откажется от реализации своих геостратегических целей
  • 14.06 12:21
  • 2
Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой
  • 14.06 09:17
  • 1
Лукашенко обещает без колебаний применить российское ТЯО в случае агрессии против Белоруссии
  • 14.06 08:47
  • 1
В ходе СВО стало понятно, что армии не хватает многих вещей, заявил Путин
  • 13.06 20:19
  • 1
Франция и Германия попытались понять, какими будут контуры новой Европы
  • 13.06 16:25
  • 101
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 13.06 14:47
  • 1
ОАК открыла в России центр по ремонту электронных компонентов SSJ100
  • 13.06 05:46
  • 3
Российские БМП и БТР получили дополнительную защиту
  • 13.06 03:19
  • 1
Москва и Пекин движутся разными курсами, но в одном направлении