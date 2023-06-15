Американское СМИ рассказало о проблемах ВСУ при контрнаступлении

New York Times: Россия не позволяет Украине прикрывать силы с помощью ПВО при наступлении

ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска при попытке наступления столкнулись с рядом проблем, в частности, российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО, пишет американская газета New York Times со ссылкой на военных экспертов.

"Запускаемые с плеча зенитные ракеты, такие как поставленные американцами Stinger, могут быть быстро выдвинуты вперед (в ходе наступления - ред.). Но использование более сложных систем, установленных на транспортные средства, может подвергнуть их опасности со стороны российской артиллерии", - говорится в статье.

Издание со ссылкой на экспертов отмечает, что контрнаступление украинских войск осложняется тем, что продвижение вперед делает украинские силы уязвимыми к российским атакам с воздуха. "По словам военных аналитиков, когда они (украинцы - ред.) выходят из своих окопов, они выходят за пределы действия средств ПВО и систем радиоэлектронного подавления своей собственной армии, что делает их уязвимыми для российских воздушных атак", - сообщает газета.

При этом New York Times утверждает, что потери Украины и отсутствие крупных успехов на нынешнем этапе наступления не повлияют на уровень помощи западных партнеров Киева. "Какими бы ни были ранние потери Украины, Соединенные Штаты и их европейские сторонники продолжают оказывать помощь, включая новый военный пакет, о котором во вторник объявила администрация (президента США Джо) Байдена", - заключает издание.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ.