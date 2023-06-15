Лукашенко предположил, когда Россия может применить ядерное оружие

Лукашенко: Путин применит ядерное оружие, если Запад будет угрожать существованию России

МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия 1", что Россия применит ядерное оружие, если Запад загонит президента РФ Владимира Путина в угол, и предложил договориться, "пока возможно".

"Они (представители стран Запада – ред.) задают вопрос: вот, вы знаете руководство России, вы дружите. Скажите: да или нет (применят или нет ядерное оружие – ред.)? Я говорю – да. Оружие ядерное для того и существует… Нажмут кнопку, да еще как! Но в одном случае: если вы будете совершать очень опасные движения, в том плане, что вторгнетесь на территорию России и это будет угрожать существованию России – словом, если вы Путина поставите к стенке или в угол загоните, и другого выхода не будет - из угла же только вперед можно выйти... Поэтому не делайте этого! Пока возможно, давайте договоримся!" - сказал Лукашенко.

В сентябре прошлого года Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес РФ. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".

Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.