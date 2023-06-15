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РИА Новости

МО РФ рассказало о возможностях системы контроля космического пространства

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Вид на здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Вид на здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Минобороны: ВКС РФ могут обнаруживать на орбите объекты размером от 10 сантиметров

МОСКВА, 14 июня/ Радио Sputnik. Новая станция контроля космического пространства Вооруженных сил РФ способна обнаруживать объекты размером 10 сантиметров, сообщили в Минобороны России.

О технических и функциональных возможностях станции главе ведомства генералу армии Сергею Шойгу доложил командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко.

"С вводом в строй новой станции количество сопровождаемых малоразмерных космических аппаратов увеличилось в четыре раза, минимальный размер сопровождаемого космического объекта уменьшился до 10 сантиметров, а время обнаружения малоразмерных космических объектов после запуска сократилось в два раза", – приводятся его слова в Telegram-канале оборонного ведомства.

Радио Sputnik писало об ущербе, который российские ВКС могут нанести репутации F-16.

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