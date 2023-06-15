Эрдоган: отношение Турции к членству Швеции в НАТО не изменилась

Как заявил Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, на саммите в Вильнюсе его страна не может показать "другой подход" в вопросе присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу без выполнения обещаний по борьбе с терроризмом.

"Этот саммит НАТО пройдет в Вильнюсе. … Эти ожидания Швеции не означают, что мы будем соответствовать этим ожиданиям. Для того чтобы мы оправдали эти ожидания, прежде всего Швеция должна выполнить свои обязанности", — заявил Эрдоган на встрече с представителями прессы после возвращения из Азербайджана.

Проведение саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе запланировано на 11-12 июля. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь блока, сказал, что Швеция в полном объеме выполнила свои обязательства перед Анкарой, препятствующей ее вступление в НАТО.