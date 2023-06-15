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ТАСС

Премьер Словении ожидает важных решений по мирному процессу на Украине осенью

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Премьер-министр Словении Роберт Голоб
Премьер-министр Словении Роберт Голоб.
Источник изображения: Markus Schreiber/AP Photo

Роберт Голоб заявил, что Любляна "является одним из крупнейших сторонников Украины и ничто этого не изменит"

ВЕНА, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Словении Роберт Голоб ожидает "серьезных дискуссий" по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта текущей осенью. Об этом в среду сообщила австрийская газета Kurir со ссылкой на заявление главы словенского правительства.

"Осенью обстоятельства сложатся так, что нам всем нужно будет серьезно обсудить, какой мир может быть достигнут", - заявил Голоб, комментируя возможность мирного урегулирования украинского конфликта. При этом он подчеркнул, что Любляна "является одним из крупнейших сторонников Украины и ничто этого не изменит".

В ответ на вопрос о поддержке Словенией вхождения Украины в состав НАТО Голоб заявил о необходимости "подчинить все усилия цели достижения мира" и сообщил, что его страна будет следовать консенсусу внутри альянса относительно членства Киева.

Словенский премьер также сообщил о намерениях Любляны использовать свой статус непостоянного члена СБ ООН для "поддержки усилий по установлению мира на Украине". Словения получила это место в Совете Безопасности Объединенных Наций 6 июня по итогам голосования в рамках 77-й сессии Генассамблеи. Любляна заручилась поддержкой 153 членов ООН, за ее основного соперника в лице Белоруссии проголосовали 38 стран.

Голоб во вторник посетил Вену с официальным визитом и провел переговоры с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером. 

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