Лукашенко заявил, что не будет спрашивать народ о вступлении в спецоперацию

Лукашенко заявил, что примет решение о вступлении в СВО сам, без обсуждения с народом

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в эфире телеканала "Россия 1", что в случае военной угрозы не намерен спрашивать белорусское общество о вступлении в специальную военную операцию на Украине.

"Если начнётся война, я у общества ничего спрашивать не намерен. Это война, я должен принимать решение. Общество, избирая президента по конституции, знало, что это он принимает решения и как главнокомандующий отдаёт команды и распоряжения", - сказал Лукашенко в среду.