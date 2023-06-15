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РИА Новости

Лукашенко заявил, что не будет спрашивать народ о вступлении в спецоперацию

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Президент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Источник изображения: © Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Лукашенко заявил, что примет решение о вступлении в СВО сам, без обсуждения с народом

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в эфире телеканала "Россия 1", что в случае военной угрозы не намерен спрашивать белорусское общество о вступлении в специальную военную операцию на Украине.

"Если начнётся война, я у общества ничего спрашивать не намерен. Это война, я должен принимать решение. Общество, избирая президента по конституции, знало, что это он принимает решения и как главнокомандующий отдаёт команды и распоряжения", - сказал Лукашенко в среду.

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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
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