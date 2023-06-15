Россия может организовать демонстрацию на форуме ОБСЕ трофейного Leopard

Постпред в Вене Гаврилов: Россия может организовать демонстрацию в ОБСЕ трофейного Leopard
ВЕНА, 14 июн - РИА Новости. Российская сторона не ограничится показом боеприпасов к РСЗО HIMARS на форуме ОБСЕ, а организует демонстрацию трофейного немецкого танка Leopard, если это будет необходимо для того, чтобы вразумить европейцев, поддерживающих акты украинского терроризма, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Дипломат в среду на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) впервые в истории этого органа представил фрагменты боеприпасов к американской РСЗО HIMARS, которые используются против людей в Донбассе, - в качестве доказательства преступлений Киева при спонсорстве США.
Дипломат напомнил, что с 2014 года в Донбассе массово фиксировались факты военных преступлений Украины, о них официально уведомляли правозащитные организации, ООН и Международный Комитет Красного Креста.
Он отметил, что российская сторона продолжит требовать от международных инстанций объективную оценку действий киевских властей, пресечения военных преступлений Украины, прекращения поставок Киеву тяжелого вооружения, которое используется для обстрелов мирного населения России.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.