Войти
РИА Новости

Россия может организовать демонстрацию на форуме ОБСЕ трофейного Leopard

113
0
0
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023.

Постпред в Вене Гаврилов: Россия может организовать демонстрацию в ОБСЕ трофейного Leopard

ВЕНА, 14 июн - РИА Новости. Российская сторона не ограничится показом боеприпасов к РСЗО HIMARS на форуме ОБСЕ, а организует демонстрацию трофейного немецкого танка Leopard, если это будет необходимо для того, чтобы вразумить европейцев, поддерживающих акты украинского терроризма, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Дипломат в среду на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) впервые в истории этого органа представил фрагменты боеприпасов к американской РСЗО HIMARS, которые используются против людей в Донбассе, - в качестве доказательства преступлений Киева при спонсорстве США.

"Если понадобится, то мы не ограничимся показом боеприпасов к РСЗО HIMARS и организуем демонстрацию трофейного немецкого танка Leopard", - сказал Гаврилов.

Дипломат напомнил, что с 2014 года в Донбассе массово фиксировались факты военных преступлений Украины, о них официально уведомляли правозащитные организации, ООН и Международный Комитет Красного Креста.

"Однако ни в одном из случаев должной реакции не последовало. Если бы международное сообщество своим бездействием не потакало "майданному" режиму в Киеве, боевые действия в Донбассе давно бы закончилась", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что российская сторона продолжит требовать от международных инстанций объективную оценку действий киевских властей, пресечения военных преступлений Украины, прекращения поставок Киеву тяжелого вооружения, которое используется для обстрелов мирного населения России.

"Но самое действенное средство, которое позволит вразумить европейцев, - это продолжение специальной военной операции и уничтожение Вооруженными силами Российской Федерации поставляемой Западом военной техники с последующим истощением натовско-ЕСовских оружейных запасов. Количество ликвидированного западного оружия на Украине непременно перейдет в качество", - заключил Гаврилов.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
ОБСЕ
Похожие новости
14.09.2022
Учения "Восток-2022" на фоне СВО: что означает улыбка Путина - Мнения ТАСС
30.05.2022
Россия и Беларусь: в единстве наша сила!
30.12.2020
Сенатор Бондарев: СНВ-3 все равно придется менять из-за технического прорыва ряда стран
19.03.2019
Российский эксперт: транспортировка грузов в Армению через Абхазию и Южную Осетию не является приоритетной задачей (Interpressnews, Грузия)
31.12.2014
Что доктрина прописала
09.04.2008
Безо всяких НАТО оснований. Борьба с Североатлантическим альянсом отвлекает внимание россиян от реальных угроз безопасности страны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.06 00:56
  • 51220
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.06 00:25
  • 1
России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров
  • 15.06 00:20
  • 1
Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров
  • 14.06 23:38
  • 2531
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.06 20:26
  • 1
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 14.06 15:51
  • 11
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 14.06 15:08
  • 0
Запад не откажется от реализации своих геостратегических целей
  • 14.06 12:21
  • 2
Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой
  • 14.06 09:17
  • 1
Лукашенко обещает без колебаний применить российское ТЯО в случае агрессии против Белоруссии
  • 14.06 08:47
  • 1
В ходе СВО стало понятно, что армии не хватает многих вещей, заявил Путин
  • 13.06 20:19
  • 1
Франция и Германия попытались понять, какими будут контуры новой Европы
  • 13.06 16:25
  • 101
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 13.06 14:47
  • 1
ОАК открыла в России центр по ремонту электронных компонентов SSJ100
  • 13.06 05:46
  • 3
Российские БМП и БТР получили дополнительную защиту
  • 13.06 03:19
  • 1
Москва и Пекин движутся разными курсами, но в одном направлении