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ЦАМТО

Оборонный бюджет Пакистана в 2023/24 ф.г. составит 6,27 млрд. долл.

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Передача танков Al Khalid-1 пакистанской армии
Передача танков Al Khalid-1 пакистанской армии.
Источник изображения: defence-ua.com

ЦАМТО, 14 июня. Оборонный бюджет Пакистана в 2023/24 финансовом году возрастет на 15,7% по сравнению с предыдущим годом и составит 1,804 трлн. пакистанских рупий (6,27 млрд. долл.).

Как сообщает The Express Tribune со ссылкой на заявление министра финансов Пакистана Мухаммада Исхака Дара в Национальном собрании 9 июня, новый оборонный бюджет в номинальном выражении возрастет на 19,5% по сравнению с начальными ассигнованиями на 2022/23 ф.г., которые составили 1,51 трлн. пакистанских рупий (пересмотренный оборонный бюджет на 2022/2023 ф.г. в итоге составил 1,591 трлн. пакистанских рупий).

Многие эксперты считают двузначное увеличение оборонного бюджета оправданным, учитывая рекордную инфляцию и девальвацию рупии по отношению к доллару в прошлом году. М.Дар заявил, что ожидаемый уровень инфляции в 2023/24 ф.г. составит 21%.

Сумма в 705 млрд. рупий или около 40% оборонного бюджета на 2023/24 ф.г. будет выделена на расходы, связанные с персоналом, на операционные расходы выделено 442 млрд. рупий, на материальное обеспечение, включая закупки, – 461 млрд. рупий, на строительные работы – 195 млрд. рупий.

Следует отметить, что цифра в 1,804 трлн. пакистанских рупий не включает 563 млрд. рупий, выделенных на пенсии отставных военнослужащих, 280 млрд. рупий – на программу развития вооруженных сил и другие расходы, 58 млрд. рупий – на миротворческие миссии ООН.

Расходы Пакистана на оборону в 2023/24 ф.г. прогнозируются в объеме 1,7% ВВП страны против 2% ВВП в 2022/23 ф.г. Процентное сокращение доли оборонных расходов в ВВП связано с ростом экономики страны в целом.

The Express Tribune подсчитало, что в среднем Пакистан тратит в год 13,4 тыс. долл. на содержание/экипировку одного военнослужащего, Индия – 42 тыс. долл., Саудовская Аравия – 371 тыс. долл., Иран – 23 тыс. долл., в то время как США ежегодно выделяют 392 тыс. долл. на одного военнослужащего.

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Страны
Индия
Иран
Пакистан
Саудовская Аравия
США
Компании
ООН
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