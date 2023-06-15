Войти
ТАСС

Испанские отставные военные призвали ЕС прекратить поставки оружия Украине

103
0
0
Украинские пожарные. Архивное фото
Украинские пожарные. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Leo Correa

Экс-военнослужащие считают, что эскалация конфликта может привести "к неконтролируемой ситуации, которая в конечном итоге поставит под угрозу жизнь на планете"

МАДРИД, 14 июня. /ТАСС/. Группа отставных военных испанской армии подписала манифест, в котором призвала Евросоюз прекратить поставки оружия на Украину. Об этом сообщила газета Publico. При этом глава Минобороны королевства Маргарита Роблес в среду раскритиковала их обращение.

Отмечается, что военные в отставке или в резерве выступили против военной операции России на Украине, но призвали "правительства ЕС вместо того, чтобы разжигать войну дополнительными поставками оружия, немедленно прекратить свои воинственные действия и эффективно включиться в мирные переговоры".

Военные считают, что эскалация конфликта может привести "к неконтролируемой ситуации, которая в конечном итоге поставит под угрозу жизнь на планете". Подписавшие манифест также подвергли критике действия США и НАТО.

"Я считаю, что [этот манифест] основан на существенной и фундаментальной ошибке", - прокомментировала новость министр обороны Испании. "Мне кажется ужасным, что кто-то, кто к тому же был военным, ставит агрессора в равные условия с потерпевшим", - сказала Роблес в интервью радиостанции "Радио насьональ де Эспанья".

С начала конфликта правительство Испании оказывало Украине военную помощь, поставляя различные виды оружия. Кроме того, Мадрид уже передал Киеву шесть танков Leopard. Вскоре ожидается поставка еще четырех боевых машин. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
10.03.2023
Призывы генсека НАТО к "долгой борьбе" с Россией усилены войсками США в ЕС
21.09.2022
Две страны НАТО рискуют начать войну друг с другом. Такого еще не было
13.06.2022
НАТО устарела. Ей нечего противопоставить России
17.07.2019
El Confidencial (Испания): Россия, Китай и кибератаки: фронты НАТО во "времена неопределенности"
08.06.2015
Сложная простота военных расходов
05.05.2010
Тактическое ядерное оружие - проблемы и решения
05.03.2010
Медведев и Саркози обменялись кораблями и ракетами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.06 00:56
  • 51220
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.06 00:25
  • 1
России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров
  • 15.06 00:20
  • 1
Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров
  • 14.06 23:38
  • 2531
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.06 20:26
  • 1
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 14.06 15:51
  • 11
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 14.06 15:08
  • 0
Запад не откажется от реализации своих геостратегических целей
  • 14.06 12:21
  • 2
Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой
  • 14.06 09:17
  • 1
Лукашенко обещает без колебаний применить российское ТЯО в случае агрессии против Белоруссии
  • 14.06 08:47
  • 1
В ходе СВО стало понятно, что армии не хватает многих вещей, заявил Путин
  • 13.06 20:19
  • 1
Франция и Германия попытались понять, какими будут контуры новой Европы
  • 13.06 16:25
  • 101
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 13.06 14:47
  • 1
ОАК открыла в России центр по ремонту электронных компонентов SSJ100
  • 13.06 05:46
  • 3
Российские БМП и БТР получили дополнительную защиту
  • 13.06 03:19
  • 1
Москва и Пекин движутся разными курсами, но в одном направлении