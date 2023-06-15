Испанские отставные военные призвали ЕС прекратить поставки оружия Украине

Экс-военнослужащие считают, что эскалация конфликта может привести "к неконтролируемой ситуации, которая в конечном итоге поставит под угрозу жизнь на планете"

МАДРИД, 14 июня. /ТАСС/. Группа отставных военных испанской армии подписала манифест, в котором призвала Евросоюз прекратить поставки оружия на Украину. Об этом сообщила газета Publico. При этом глава Минобороны королевства Маргарита Роблес в среду раскритиковала их обращение.

Отмечается, что военные в отставке или в резерве выступили против военной операции России на Украине, но призвали "правительства ЕС вместо того, чтобы разжигать войну дополнительными поставками оружия, немедленно прекратить свои воинственные действия и эффективно включиться в мирные переговоры".

Военные считают, что эскалация конфликта может привести "к неконтролируемой ситуации, которая в конечном итоге поставит под угрозу жизнь на планете". Подписавшие манифест также подвергли критике действия США и НАТО.

"Я считаю, что [этот манифест] основан на существенной и фундаментальной ошибке", - прокомментировала новость министр обороны Испании. "Мне кажется ужасным, что кто-то, кто к тому же был военным, ставит агрессора в равные условия с потерпевшим", - сказала Роблес в интервью радиостанции "Радио насьональ де Эспанья".

С начала конфликта правительство Испании оказывало Украине военную помощь, поставляя различные виды оружия. Кроме того, Мадрид уже передал Киеву шесть танков Leopard. Вскоре ожидается поставка еще четырех боевых машин.