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Военное обозрение

Японская оборонка разрушается на фоне роста экспорта из США

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Источник изображения: topwar.ru

Японские власти стараются предотвратить коллапс оборонно-промышленного комплекса страны, к которому могут привести низкая ставка прибыли и резкий рост экспорта из США военной продукции.

В прошлую среду в Японии был принят закон о поддержке производства и экспорта изделий ВПК, чтобы остановить разрушение национальной оборонной промышленности

- отмечается в издании Nikkei Asia.

Как указывается, за последние два десятилетия из военной отрасли ушли свыше ста компаний. В их числе такие крупные игроки как производитель экскаваторов Komatsu, который прекратил разработку легких бронемашин в 2019 году, и Sumitomo Heavy Industries, свернувшая выпуск пулеметов в 2021 году. В результате этого ВПК утрачивает целый ряд компетенций и не способен выпускать в необходимых объёмах боеприпасы и другую расходную матчасть.

В связи с этим власти страны создадут специальный фонд, через который частные компании будут осуществлять продажи производимых ими военных изделий, в том числе на внешний рынок. Предусматривается изъятие производственных мощностей и их передача в третьи руки.

Как ожидается, предпринимаемые меры позволят увеличить ставку прибыли. На данный момент военное ведомство стремится обеспечить рентабельность оборонных компаний по своим контрактам на уровне около 8%. Однако военные заказы часто приводят к реальной операционной марже в размере от 2% до 3%, иногда даже к убытку из-за роста затрат и задержек с доставкой.

Низкая ставка прибыли вызвана небольшим спросом на продукцию ВПК, которая в основном удовлетворяет нужны лишь японских вооруженных сил. На этом фоне крупные оборонные подрядчики в США и Европе, активно торгующие на международных площадках, имеют операционную маржу в 10% и более.

С 2010 по 2019 годы США увеличили экспорт вооружений в Японию в 10 раз

- говорится в издании.

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